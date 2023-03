El alcalde Francisco de la Torre presenta el plan de vivienda y tilda de “irresponsable” la propuesta del PSOE

Francisco de la Torre ha dado detalles sobre el Plan Municipal de Vivienda y la adjudicación de obras para construir nuevas viviendas. Durante su intervención, ha destacado en relación con el citado plan que serán "13.600 familias las que se verán beneficiadas, porque es un plan realista, que no es venta de humo".

"Es --un plan-- real, auténtico, que responde a capacidad del suelo que se tiene, a la capacidad del suelo promovido por privados que tienen también que hacer VPO... todo eso está contemplado en un plan que tuvo una elaboración de un año por una cooperativa de profesionales que ganó el concurso", ha dicho De la Torre.

De igual modo, ha subrayado "las cualidades y las fortalezas de este plan" ya que "me parece muy interesante que en estos momentos, de final de esta Corporación y próximas elecciones, la ciudadanía tenga una información clara, veraz, transparente, comprobable, no venta de humo", rechazando, por tanto, las críticas de la oposición y el plan presentado por el grupo municipal socialista.

CRÍTICAS AL PSOE

Es más, de las cifras del PSOE, que aseguran que construirán 10.000 viviendas en la ciudad, De la Torre ha recordado que, "de entrada no dice el suelo, me gustaría saber y ha tenido tiempo de responder a esa cuestión".

"Si no responde es que no tiene respuesta, y si no tiene respuesta es una venta, que no quiero calificar de humo, la palabra más suave que se me ocurre es impresentable de humo, porque no se debe nunca en política vender algo que no sea cierto, que no sea posible de hacer".

"Ese plan --del PSOE-- tiene unos cimientos absolutamente blandos, inexistentes, no se sostiene de pie", ha dicho haciendo un símil con la vivienda, además de que deja sin abordar el tema del alquiler, "donde nosotros ponemos un gran acento" porque "nos parece que es una forma de responder muy rápida al tema".

UN AÑO DE ELABORACIÓN

Por tanto, De la Torre ha vuelto a defender el plan municipal, del que ha dicho "nos sentimos muy orgullosos" y "está construido sobre la credibilidad, no sobre la amplificación de números", recordando las cifras y la gestión. "Esto es hablar en términos realistas, en términos de verdad, no en términos de mentiras, no en términos de desinformación, en términos de la realidad de lo que se hace, se puede hacer y queremos hacer, pero demostrando que podemos hacerlo".

Por otro lado, ha incidido en que "es un plan que ha sido elaborado durante un año, que ha sido sometido a un proceso de participación de meses, que va a ser aprobado inicialmente, porque queremos ir haciendo y porque ya se está haciendo".

"Tenemos suelo donde se está haciendo, suelo que salió a ese concurso, y donde esperamos que todos estén a la altura de su responsabilidad". En este punto, en concreto, ha aludido a que el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, "que tiene en sus manos suelo para el programa aquel que se anunció de 20.000 viviendas por parte del Gobierno se vaya haciendo realidad", asegurando que echa de menos "mayor velocidad", ha apostillado.

APROBACIÓN INICIAL

Por otro lado, también el consejo del IMV, prevé aprobar de forma inicial el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Málaga 2023-2027. De la Torre ha valorado que como fase previa a la aprobación inicial, se ha sometido el documento al debate político, social, profesional y económico.

Ha recordado que el Plan de Vivienda 2023-2027 se ha elaborado a lo largo del año 2022 a partir del análisis de los datos estadísticos de la ciudad de Málaga. Así, el equipo redactor, Espacio Común COOP, misma consultora que ha elaborado el Plan Municipal de Viviendas de Sevilla o Córdoba, entre otras ciudades, parte de la acción desarrollada en materia de vivienda durante el anterior plan y la proyección en el horizonte temporal contemplado.

ACTUACIONES

El análisis, que se ha desarrollado tomando como referencia la población estimada y hogares en 2027, la composición de la demanda y el número estimado de demandantes de vivienda o actuaciones protegidas en la actualidad (8.600 demandantes), propone un total de 13.600 actuaciones entre viviendas nuevas (tanto protegidas como libres) como actuaciones protegidas (ayudas de alquiler para viviendas).

En lo que respecta a viviendas nuevas, ha determinado que sería necesario construir un total de 8.900 viviendas: 4.100 viviendas protegidas --2.700 en alquiler (65%) y 1.400 en venta (35%)-- y 4.800 viviendas libres. De igual modo, se contemplan como necesarias 4.700 actuaciones de ayudas al alquiler a través de los planes de las distintas administraciones.

Así, el Plan propone la construcción de 8.900 viviendas: promoción de 4.100 viviendas protegidas nuevas --se contempla la construcción de 3.168 viviendas protegidas en régimen de alquiler, si bien, cabe señalar, que esta cifra supone 468 por encima de la proyección de necesidad; y 1.400 viviendas protegidas en venta (el 35% de lo previsto en el Plan de Vivienda-- y en cuanto a promoción de viviendas libres, se incluye la construcción de 4.800 viviendas libres.

En materia de ayudas al alquiler, el Plan Municipal de Vivienda establece unas 4.700 ayudas al alquiler, teniendo como prioridad continuar con el impulso del Plan de Ayudas al Alquiler que promueve el Ayuntamiento, a través del IMV (200), complementado con planes de ayuda al alquiler desde programas que promueve la Junta de Andalucía (4.500).

Y en cuanto al fomento de la rehabilitación, el análisis de la situación actual refleja que de las 253.198 viviendas (según datos de estado de conservación de catastro) sería necesario rehabilitar un total de 64.295 viviendas (9.388 edificios) y que existen 1.060 edificios de menos de cuatro plantas y 1.294 de más de 4 (que suman 32.325 viviendas) que no tienen ascensor.

La estimación económica de la financiación municipal se estima en 84.759.120 euros que se distribuyen entre varios programas con su correspondiente asignación de fondos para el periodo de vigencia del Plan. El resto de financiación, 932 millones de euros sería a través de inversión privada y 383 entre Junta y Estado.

84 VPO EN RÉGIMEN DE ALQUILER

Por otro lado, el Ayuntamiento de Málaga, a través de la Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga, va a adjudicar, en la próxima sesión del consejo de esta empresa municipal, la obra para la construcción de otras 84 viviendas protegidas en régimen de alquiler a precios asequibles en la parcela R1 del sector Universidad a la UTE formada por tres empresas malagueñas CFVC Construcciones, Construcciones LASOR y Montajes Industriales CAORZA, por un importe de 10.882.990,31 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 24 meses.

Así lo ha informado este lunes el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado del concejal de Vivienda, Francisco Pomares, que ha precisado que se trata de la quinta promoción dentro de la primera fase del desarrollo de viviendas protegidas que está llevando a cabo el Consistorio en este ámbito y que contará con un total de 476 viviendas (392 actualmente en construcción) destinadas a alquiler.

Por su parte, la segunda fase, que incluye 530 viviendas protegidas en alquiler, se encuentra en pleno proceso de licitación el derecho de superficie de cuatro parcelas de este ámbito por un plazo de 75 años y a canon cero.

La promoción que se desarrolla en el sector Universidad en dos fases suman 1.006 viviendas y en régimen de alquiler con rentas entre los 265 hasta los 625 euros al mes.