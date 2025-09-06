COPE
Podcasts
Málaga - Antequera - Benalmádena
Málaga - Antequera - Benalmádena

(2-2) Así te contamos el empate del Málaga tras dilapidar una ventaja de dos goles

Los de Pellicer hacen un buen primer cuarto de hora, donde Chupe hace dos goles. Luego le da vida al Granada que empató y pudo haber ganado. Pese a este traspié, sigue invicto

Partido Málaga-Granada
00:00
Descargar

Último minuto del Málaga-Granada

Redacción COPE Málaga

Málaga - Publicado el

1 min lectura

Escucha en directo

En Directo COPE MÁLAGA

COPE MÁLAGA

En Directo COPE MÁS MÁLAGA

COPE MÁS MÁLAGA

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

13:00 H | 6 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking