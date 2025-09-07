El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 21 de agosto al 7 de septiembre)

¡Buenas!

Creo que Oblak tiene mejor porcentaje en paradas de penalti en la liga española que Courtois y Ter Stegen y me parece curioso que Pedrito diga que no es bueno parándolos.

Ningún portero es bueno en los penaltis, salvo contadas excepciones. Léelo, por favor. Un saludo.

Pregunta para 'Pedrito': ¿Es Ángel Ortiz, con 1.67 metros, el jugador más bajito de La Liga? Saludos.

¿Alguien sabe por qué la Real Sociedad efectuó seis sustituciones en su partido contra el Real Oviedo el pasado viernes?

¿Eso es legal?

¿Cuál fue la primera jornada de la historia de la Liga que no se disputó en un fin de semana; es decir, la primera jornada intersemanal?

Después de sufrir las preguntas de mis hijos durante todo el verano, no me ha quedado más remedio que acudir al gran 'Pedrito' Martín.

¿Alguna vez un equipo de La Liga ha jugado durante un encuentro con los once jugadores amonestados?

J. L. González de Ourense.