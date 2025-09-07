Comentarios, sugerencias, peticiones... (Semana del 21 de agosto al 7 de septiembre)
- Hola:
Soy un seguidor de siempre. De hecho, estuve en el programa dos veces con mis alumnos; una de ellas, acompañado de mi perro guía. Para mí, como persona ciega, la radio y, concretamente, Tiempo de Juego, son la manera que tengo para seguir los partidos. Y no como una alternativa, sino como única opción. Pero cada vez me resulta más imposible el juego con vosotros.
Entiendo que haya que meter publicidad; y también entiendo que el modelo actual se basa en contar con analistas. Pero las retransmisiones cada vez más se convierten en una tertulia que si estás viendo el partido, puede ser interesante, pero creo que el sentido de una narración debería ser contar siempre lo que pasa en el campo.
Ahora, con suerte, escuchamos que hay gol. Nos enteramos, pero poco más. Ya sé que es el signo de los tiempos y que los ciegos somos minoría, incluso para la radio. Pero es triste que pase eso. En fin, es lo que hay, supongo.
Un saludo.
- En el tema este del fuera de juego, ¿no va a meter mano ningún estamento deportivo o van a seguir viéndose jugadas que se anulan por un codo, una pierna, o por un centímetro de la cabeza, como pasó con Mbappé?
Me parece ridículo cómo se puede pitar fuera de juego por eso. Yo considero que para señalar fuera de juego tendría que haber mínimo, medio cuerpo o un cuerpo entero de diferencia. La verdad es que no entiendo nada, luego quieren que se vean goles. Pero es que con estos fuera de juego se pierden muchos goles.
- Durante mucho tiempo he sido fiel seguidor de su programa y aunque solo depende de quién esté en antena lo escucho, he leído algo sobre la trifulca de Fouto y Siro López. Aunque Fouto, a veces, es un poco friki, no considero que tenga maldad. No como Siro. Ese es uno de los motivos por los que ya no sintonizo con ustedes, porque considero que es soberbio, pero sobre todo mala persona.
Y me gustaría comentar que el nivel del programa con Juanma Castaño se parece cada día más a esos programas cutres del corazón. Creo que Corrochano y Joseba son muchísimo más profesionales y mejores bajo mi punto de vista. Es una a pena que no lo dirijan a diario y dar, así, más protagonismo a los profesionales de la casa que salen poco en antena porque son bastante mejores que la mayoría de los que tienen ahora.
Saludos de Fco González Llosa.