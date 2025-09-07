Un detenido y varios identificados en las protestas propalestinas en la llegada de La Vuelta a Monforte de Lemos

Un detenido y varios identificados en las protestas propalestinas en la llegada a Monforte de LemosCoordinadora Galega de Solidariedade con Palestina

Un manifestante propalestino ha sido detenido por la Policía Nacional en el espacio vallado dispuesto en el tramo final de la 15ª etapa de la Vuelta a España, con la meta en Monforte de Lemos (Lugo), adonde los ciclistas han llegado pasadas las 17.00 horas de este domingo.

Varias movilizaciones habían sido convocadas en municipios lucenses durante la jornada para criticar la participación del equipo Israel-Premier Tech en esta competición deportiva. Sin embargo, los episodios de mayor tensión han tenido lugar antes de la meta.

Fuentes de las entidades organizadoras de las manifestaciones denuncian "cargas policiales" y una "represión brutal", que se originó antes de la llegada de los ciclistas a Monforte. Así, informan de que la Policía llegó a "identificar a varias personas" que portaban banderas palestinas.

La detención tuvo lugar después de que los manifestantes entonasen consignas propalestinas e intentase desplazar las vallas. Este episodio ha llevado al dispositivo de seguridad a realizar un doble vallado en un punto a 150 metros de la línea de meta.