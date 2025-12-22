Xavier Castañeda deja el Unicaja y pone rumbo al Hiopos Lleida

La etapa de Xavier Castañeda en el Unicaja ha llegado a su fin. El club malagueño y el Hiopos Lleida han acordado la cesión del base con pasaporte bosnio hasta final de temporada, un movimiento que responde a la falta de adaptación y minutos del jugador en la rotación de Ibon Navarro. Castañeda buscará en el conjunto ilerdense la confianza que no ha encontrado en Málaga.

Un fichaje que no cumple las expectativas

Castañeda aterrizó en Málaga el pasado verano con el cartel de ser el segundo máximo anotador de la liga francesa, pero su rendimiento no ha estado a la altura de lo esperado. El base no ha logrado hacerse un hueco en los planes de Ibon Navarro, quien ha optado por dar más protagonismo a otros jugadores en la dirección del equipo.

Uno de los factores que parece haber afectado al jugador fue su experiencia con la selección de Bosnia durante el verano. Ser uno de los últimos descartes del combinado nacional supuso un duro golpe anímico para Castañeda, mermando una confianza que no ha conseguido recuperar con la camiseta del Unicaja.

Castañeda no se ha acercado al nivel mostrado en JL Bourg la temporada pasada

El propio Ibon Navarro ha reconocido la complejidad de la situación en declaraciones recientes. "El tema con Castañeda es complicado. Me siento bastante responsable, pero no puedo hacer bien mi trabajo si me dejo llevar por lo buen chaval que es, por lo pronto que llega y por lo implicado que está", admitía el técnico vitoriano.

Repartir minutos y que Chris y Xavi cojan confianza es imposible" Ibón Navarro Entrenador Unicaja

La dificultad para encajar a Castañeda junto a Chris Duarte en la rotación exterior ha sido clave. "La confianza hay que mantenerla. No es fácil que los jugadores sin confianza la cojan jugando pocos minutos. Hemos optado por darle más minutos a Chris. Repartir minutos y que Chris y Xavi cojan confianza es imposible. Lo hemos entendido", explicaba Navarro, que añadía: "Veremos lo que tenemos que hacer a partir de aquí".

Xavier Castañeda ha disputado 14 partidos con el Unicaja a lo largo de cuatro competiciones (Liga Endesa, BCL, Copa FIBA Intercontinental y Supercopa Endesa) con unas medias muy lejanas a las que se buscaban con su fichaje: 12 minutos y 50 segundos de media donde promedió 3,7 puntos, 2,1 asistencias con un 33% en tiros de dos y un pírrico 24% en triples.

Su mejor partido fue en el Carpena ante el Mersin Sports Club en la BCL, en el que firmó 17 puntos y 3 asistencias para 16 de valoración.

Reencuentro en Lleida y visita al Carpena

En su nuevo destino, el Hiopos Lleida, Castañeda compartirá vestuario con otro viejo conocido de la afición malagueña, el alero Melvin Ejim, quien también formó parte del Unicaja. Esta conexión podría facilitar su adaptación al nuevo equipo y a la Liga Endesa.

Mariano Pozo Tyson Pérez pelea con Ejim por un balón

La afición del Unicaja no tardará en volver a ver a Xavier Castañeda, aunque esta vez como rival. Su regreso al Palacio de Deportes Martín Carpena está programado para el próximo 25 de abril, una fecha que muchos seguidores marcarán en el calendario para ver el desempeño del base en su nueva etapa.

Unicaja seguirá de cerca la evolución de Castañeda en la A.C.B. Cuando se le firmó por una temporada, el club se guardó la opción de ampliar su contrato una temporada más. Habrá que ver en este tiempo como se adapta a su nuevo club y si es capaz de volver al nivel que tuvo la temporada pasada, si es así Unicaja podría activar esta cláusula, algo que a día de hoy parece difícil.

Hay que recordar que para la próxima temporada, Unicaja ya tiene fichado a Melwin Pantzar, jugador que esta temporada está jugando en Bilbao Basket y que, como Castañeda ocupa la posición de base.