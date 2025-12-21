(2-1) Así te contamos el enorme partido del Málaga que cierra el año con victoria
Dani Lorenzo y Chupe, sobre el final, hacen los dos goles del Málaga en un soberbio duelo ante el Almería. Funes sigue invicto y La Rosaleda vuelve a sonreír.
Málaga - Publicado el
1 min lectura2:08 min escucha
