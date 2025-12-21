El “bombardeo ácido” que ataca a los deportistas: cómo geles y bebidas isotónicas dañan los dientes y disparan el riesgo de lesiones en deportistas

Entrevista con Fernando Mata, experto en nutrición deportiva. Hablamos en 'La Noche de Adolfo Arjona' de los problemas dentales de los deportistas

Aunque la imagen de un atleta de élite evoca un cuerpo perfecto y una resistencia de hierro, la realidad es que los problemas bucodentales son más frecuentes de lo que se podría imaginar. Casos como los de los futbolistas Cristiano Ronaldo y Ronaldinho, o el remero británico Alan Campbell, demuestran que las caries o la gingivitis pueden convertirse en un obstáculo para alcanzar el máximo rendimiento deportivo.

La relación entre la nutrición deportiva y la salud dental es un campo en el que a menudo no se repara, pero que tiene consecuencias directas. Así lo ha explicado Fernando Mata, profesor de fisiología y nutrición de la Universidad Europea de Madrid y autor del libro ‘Comer para ganar’, en el programa ‘La Noche de Adolfo Arjona’. El experto advierte sobre el “bombardeo ácido” que sufren los dientes de los deportistas.

Un ‘bombardeo ácido’ en la boca

Este fenómeno ocurre por el consumo constante de hidratos de carbono careogénicos, presentes en geles y bebidas isotónicas. Según Mata, "las bacterias, le encanta este tipo de carbohidratos, empiezan a metabolizarlos y de repente crean y empiezan a generar sustancias que disminuyen el pH de nuestra de nuestra boca". Cuando el pH baja de 5,5, el esmalte dental se desmineraliza, lo que facilita la aparición de caries.

Alex Carvalho/AGIF Expertos alertan de problemas dentales en deportistas por el exceso de geles y bebidas isotónicas

Lejos de ser un problema localizado, una mala salud bucodental tiene un impacto sistémico en el cuerpo del deportista. De hecho, un 32 % de los deportistas reconoce que su rendimiento empeora por culpa del dolor de dientes. Una infección en la boca es una puerta de entrada para bacterias y puede generar una inflamación que se extienda a todo el organismo.

Cuando esa inflamación se vuelve sistémica, una de las cosas que va a ocurrir es que el deportista tiene más riesgo de lesiones" Fernando Mata Profesor de Fisiología y Nutrición de la Universidad Europea de Madrid y autor del libro ‘Comer para ganar’

Esta situación, como advierte el profesor, actúa "como llama" para otros procesos negativos. "Cuando esa inflamación se vuelve sistémica, una de las cosas que va a ocurrir es que el deportista tiene más riesgo de lesiones, de lesiones musculares, de lesiones tendinosas", afirma Mata en los micrófonos de COPE. Incluso los tratamientos con antibióticos para paliar estas infecciones pueden, paradójicamente, aumentar el riesgo de este tipo de lesiones.

Un hábito de riesgo normalizado

El consumo de estos productos está muy extendido. Datos como que hasta un 84 % de los triatletas consume bebidas deportivas varias veces por semana alertan sobre la normalización de una práctica que puede no ser saludable. Fernando Mata es tajante al respecto y señala que estos productos están diseñados para momentos de competición de alta exigencia, no para un uso recreativo o en entrenamientos ligeros.

Para una persona que va al gimnasio un par de veces por semana, el uso de geles o bebidas isotónicas es innecesario. "Simplemente con comer bien y alimentarse de forma adecuada sería suficiente", sostiene el experto. El abuso de estos productos no solo daña los dientes, sino que puede contribuir al aumento de peso corporal, contradiciendo el objetivo de la actividad física.

Tres reglas de oro para protegerse

Para minimizar los riesgos, el profesor de la Universidad Europea de Madrid ofrece varias medidas preventivas. La primera y más importante, que califica como "la piedra angular", es una correcta higiene bucodental. Esto incluye no solo el cepillado diario, sino también las revisiones periódicas con el dentista y el periodoncista para vigilar la salud de las encías.

La segunda regla de oro es la estrategia de la doble botella. Consiste en que, tras ingerir un gel o una barrita energética durante el ejercicio, el deportista enjuague su boca con agua de una segunda botella y la escupa. Con este simple gesto se evita "que esos carbohidratos que están ahí presentes en la boca puedan estar siendo utilizados por las bacterias", sobre todo en un entorno de boca seca por el esfuerzo.

Finalmente, la tercera medida es utilizar chicles con xilitol después del evento deportivo. Esta práctica, respaldada por la literatura científica, "nos ayuda a subir el pH y eso nos ayuda también a evitar ese deterioro que se puede tener sobre las piezas dentales", concluye Fernando Mata, ofreciendo así tres estrategias sencillas y efectivas.

Durante la entrevista con Adolfo Arjona también se abordó el auge de suplementos como la creatina. Mata la describe como "el suplemento que más evidencia científica tiene", siendo seguro y eficaz. Su popularidad creció tras los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y hoy se sabe que no solo mejora el rendimiento, sino que también aporta beneficios a la salud cognitiva y ayuda a mantener la masa muscular.

A pesar de sus beneficios, el experto advierte contra su uso indiscriminado y recomienda que sea un profesional quien paute su consumo. En el caso de personas mayores, como un individuo sano de más de 65 años, la creatina "podría ser útil para evitar ese deterioro o pérdida de masa muscular" que se produce con la edad, conocido como sarcopenia.

En cuanto a la proteína en polvo, el experto señala que, si bien es popular, una dieta bien planificada suele cubrir las necesidades proteicas. Los suplementos pueden ser útiles por cuestiones de practicidad en una vida ajetreada, pero siempre es preferible optar por fuentes naturales como yogures, pescado, carne o legumbres, que aportan otros nutrientes esenciales.