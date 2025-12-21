COPE
Deportes COPE Málaga
Deportes COPE Málaga

(90-93) Así te hemos contado la derrota sobre la bocina del Unicaja ante el Baskonia

El equipo malagueño cae en el Carpena en una auténtica exhibición de Markus Howard, que le dio la victoria a su equipo en el último segundo de partido

(90-93) Así te hemos contado la derrota sobre la bocina del Unicaja ante el Baskonia
Emilio Guerrero

Málaga - Publicado el

1 min lectura0:50 min escucha

