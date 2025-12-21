(90-93) Así te hemos contado la derrota sobre la bocina del Unicaja ante el Baskonia
El equipo malagueño cae en el Carpena en una auténtica exhibición de Markus Howard, que le dio la victoria a su equipo en el último segundo de partido
Málaga - Publicado el
1 min lectura0:50 min escucha
Cristina narra el cuento de Navidad de su nieto y el árbol menguante
Cristina L. Schlichting
