Unicaja vence y convence ante Baskonia

Unicaja recuperó su autoestima al vencer al Baskonia, que aguantó tres periodos y se diluyó en el último donde los cajistas fueron más intensos y precisos, gracias a la labor del escolta Jaime Fernández, 21 puntos, y del pívot Rubén Guerrero, 15 puntos y seis rebotes. El equipo malagueño salió muy motivado con un parcial de 10-2 en el minuto 3, que sorprendió al conjunto vitoriano, tocado, aunque con la entrada a la cancha del alero lituano Nik Stauskas y junto al escolta estadounidense Matt Janning, le dieron la vuelta al marcador.

Janning, anotó ocho puntos consecutivos con dos triples y además, empezó a funcionar en ambas zonas el pívot Tomike Shengelia, 10-15, minuto 7, momento en el que el Unicaja perdió al escolta Darío Brizuela, lesionado en el tobillo izquierdo. Unicaja atascado en ataque, seis minutos sin anotar y con muchos problemas para defender, sobre todo a Shengelia, le condenaron en el primer cuarto 14-20, minuto 10.

Unicaja sabía que defender le daba medio partido y empezó la tarea, dejando al Kirolbet Baskonia ahogado 21-20, minuto 12, y un intercambio de canastas donde los cajistas salieron victoriosos. El escolta Jaime Fernández, afortunado y excelente, 12 puntos, y el alero polaco Adam Wazcynski, seis puntos, cambiaron el decorado, aunque el conjunto vitoriano a base de trabajo y triples abrió sus esperanzas al descanso 40-37.

Los verdes, más intensos en el tercer periodo, no lograba despegarse ante un Baskonia sin alardes, que realizaba un trabajo poco vistoso, pero efectivo, sobre todo en ambas zonas, donde el pívot estadounidense Micheal Eric, era amo 62-57, minuto 30. El conjunto malagueño no se fiaba, apretó atrás y se esmeró en ataque, eligiendo las mejores opciones tanto fuera como dentro de la zona con el pívot Rubén Guerrero, dañando a sus defensores, y consiguiendo la máxima ventaja, 73-61, minuto 35. La intensidad del Unicaja frente a un Baskonia a la desesperada, que no pudo frenar a Guerrero y a Jaime Fernández, 82-72.

82 - Unicaja (14+26+22+20): Adams (5), Fernández (21), Toupane (9), Thompson (2), Gerun (8)- cinco inicial- Brizuela (-), Díaz (5), Guerrero (15), Waczynksi (15), Tamba (-) y Suárez (2).

72 - Kirolbet Baskonia (20+17+20+15): Christon (15), Shields (8), Janning (8), Shengelia (15), Diop (-)- cinco inicial- García (-), Fall (1), Stauskas (11), Dragic (2), Polonara (2) y Eric (10).

Arbitros: Calatrava, Aliaga y Zamorano.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima jornada de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes, José María Martín Carpena ante 7.510 espectadores. Se guardaron 24 segundos de silencio por los recientes fallecimientos del ex jugador del Unicaja Robert Archibald y Kobe Bryant