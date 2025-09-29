Unicaja prepara una fiesta en el Carpena para brindar por la Copa Intercontinental

Unicaja pasa página tras la Supercopa Endesa y ya se centra en el inicio de liga que tendrá lugar este sábado ante Surne Bilbao Basket. El equipo malagueño arrancará en Martín Carpena con una fiesta para conmemorar el reciente título de Copa Intercontinental que logró en Singapur por segunda vez en su historia.

El club ha preparado una fiesta para celebrar otro momento histórico y arrancar con la máxima ilusión en el Carpena el curso 25/26. Será el regreso de los aficionados a las gradas para poner en marcha esa magia que se crea en los partidos del Unicaja.

Milad Payami Unicaja logró su segundo título intercontinental

Para esta fiesta tan bonita que se va a vivir antes del encuentro, con la ya tradicional bajada de la banderola de la Copa FIBA Intercontinental 2025, se va a contar con un invitado muy especial: Dani Carrasco.

El canterano se lesionó de gravedad en la rodilla hace unas semanas, cuando disputaba minutos con el primer equipo en el Torneo Costa del Sol frente al ALBA Berlín, y será Dani Carrasco el encargado de activar el mecanismo para la bajada del 11ª título del techo del Carpena, el séptimo en poco menos de 3 años. Gesto de Unicaja con el canterano que engrandecen los valores del club que hace partícipe de este logro al jugador y de paso quiere trasladar fuerza y apoyo para su recuperación en la que tendrá que afrontar un duro tiempo de rehabilitación. Precisamente, el joven jugador pasó por el quirófano el pasado sábado y estará alrededor de un año de baja.

ofrenda a la virge de la victoria

Tras la Supercopa, Ibon Navarro ha dado tres días de descanso a la plantilla que volverá el miércoles a los entrenamientos para preparar el inicio de liga.

Unicaja tiene previsto realizar el miércoles una visita al Santuario de la Victoria para realizar una ofrenda floral a la patrona y ofrecerle el trofeo de la Intercontinental.