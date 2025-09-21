Unicaja revalida el título de campeón de la Copa Intercontinental

Unicaja comienza a lo grande la temporada oficial. El equipo malagueño se ha alzado por segunda vez consecutiva con la Copa Intercontinental, tras imponerse en la final al combinado de la NBA G League United por 71 a 61. De esta forma, el club malagueño consigue el undécimo título de su historia.

Milad Payami La plantilla posa con la Copa Intercontinental

No fue el partido más brillante de Unicaja que tuvo una mala puesta en escena en la gran final, donde llegaban los dos equipos invictos del torneo. Unicaja salió a la cancha muy desacertado encajando un parcial de salida de 0-10 en contra. Una canasta de Kravish frenó la sangría, pero Unicaja no era capaz de adaptarse al ritmo de partido. Mandaban los estadounidenses por 11-21 y se jugaba a lo que ellos deseaban.

Mejoró el panorama para Unicaja en el segundo cuarto el NBA G League United ya no anotaba con tanta facilidad y Unicaja comenzaba a correr en la cancha. Con la entrada de Tyler Kalinoski, Kendrick Perry y Tyson Pérez hubo mejora y a 3:24 del descanso, Unicaja ya estaba a rebufo del rival. (27-31).

salida explosiva

La decoración cambió tras el paso por vestuarios. UInicaja salió decidio a mandar y un gran Perry se encargó de ello con un ritmo vertiginoso. Un mate al contraataque de James Webb III, daba a Unicaja su primera renta favorable (37-36, minuto 22) y a partir de ahí ya no dejó de mandar. Parcial de 9-0 para dar un golpe sobre la mesa y la sensación de que la copa estaba cerca de regresar a Málaga.

Un triple de Kalinoski, tras otros tantos de Killian Tillie (14 puntos), y dos mates de Olek Balcerowski firmaban el +15 para los malagueños, la mayor ventaja en la final (56-41). Mejor escenario imposible para los últimos diez minutos de la final.

Aunque dos triples seguidos en el inicio del último cuarto del combinado americano bajaron la diferencia a menos de 10 puntos (56-47), el partido estaba decatando del lado malagueño, al que le sobraron los dos últimos minutos para anotarse el undécimo título de su historia.

kalinoski mvp

Aunque Perry fue elegido el mejor jugador de la final, fue Tyler Kalinoski, con sus doce triples en los tres partidos de la competición, el nominado como 'MVP' al mejor jugador del torneo por la FIBA. Acabó la final con doce puntos y tres tiros de tres.

Milad Payami Kalinoski elegido MVP del torneo

Ficha técnica:

71- Unicaja (11+22+23+15): Perry (11), Kalinoski (12), Webb III (6), Tyson Pérez (7), Balcerowski (7) -quinteto inicial- Kravish (4), Barreiro (0), Díaz (2), Duarte (5), Djedovic (3), Sulejmanovic (0), Tillie (14).

61- NBA G League United (21+15+5+20): Randle (7), Boeheim (5), Kinsey (4), Hunt (14), Sharp (4) -quinteto inicial- Shakelford (17), Gilyard (0), Dennis (2), Funk (6), Williams (2),

Árbitros: Martins Kozlozskis, James Griguol y Yann Vezo Davidson.

Incidencias: Partido correspondiente a la final de la Copa Intercontinental FIBA, disputado en el Indoor Stadium de Singapur.