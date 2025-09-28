(2-1) Así te contamos la tercera derrota seguida de un pobre Málaga
Dos errores defensivos, con balones a la espalda, condenan a los de Pellicer en Burgos. Un mes sin ganar, y muchos errores, lastran al equipo malagueño, que se adelantó con golazo de Dani Lorenzo.
Málaga
1 min lectura
El Burgos logró una valiosa victoria ante el Málaga (2-1) en un partido en el que tuvo que remar contra corriente después de que Dani Lorenzo adelantase al conjunto malaguista con un gol compensado después por los tantos burgaleses de Appin y Florian Miguel, ambos a balón parado con asistencia de David González. Tercera derrota seguida y cuarta jornada sin ganar.
