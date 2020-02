Unicaja hace vibrar al Carpena y certifica la clasificación y el liderato al derrotar al Tofas Bursa

Objetivo cumplido, Unicaja será equipo cuartofinalista de Eurocup tras derrotar al Tofas Bura por 76 a 68. Lo tenía en su mano el equipo malagueño que no falló ante su público. Debía ganar para clasificarse y hacerlo por más de dos puntos para cerrar el liderato y se logró. Con un juego, coral, el equipo malagueño supo jugar sus bazas y ya espera rival en el cruce de cuartos, donde contará con el factor cancha a favor.

Unicaja salió con una marcha más que el equipo turco. El acierto de Josh Adams autor de tres triples consecutivos sirvió para que los malagueños tomaran las primeras rentas en el marcador (16 – 7). Los malagueños tenían un plus de energía más que los turcos y eso se notaba en la cancha. Pero cuando comenzó el baile de fichas, Tofas empezó a dominar. El acierto de Philips y el imponente Williams emergieron para recortar diferencias. Un triple sobre la bocina de Philips colocaba a la conclusión del primer cuarto al equipo turco por delante (20 – 21).

El segundo cuarto sirvió para demostrar que Rubén Guerrero es ya una realidad. El “Gigante Verde” fue un coloso en los dos aros, su intimidación y sus seis puntos fueron su sello. Su presencia y la de un renacido Wazcynski propició que de nuevo Unicaja tomara el mando en el marcador. El polaco a base de triples, tres en este cuarto, se encargó de romper la zona de Tofas y de subir la diferencia a 8 (41 – 33). Al descanso el objetivo de cumplía 43 a 34.

Pero todo lo bueno visto en 20 minutos, se perdió en sólo 3 minutos. Unicaja salió con la pájara a cuesta y recibió un parcial en contra de 0 a 13 con Philips en modo ejecutor. Los turcos alcanzaban su máximo renta en el partido 43 – 47. Unicaja no encontraba el camino del aro y permaneción 3 minutos sin anotar. Un 2 + 1 de Adams servía para romper el parcial y despertar a los suyos. Carlos Suárez tiro de carácter y acierto y con la ayuda inestimable de Guerrero volvieron a tomar el mando del partido (51 – 50). El partido se igualaba y todo quedaba por decidir para los últimos 10 minutos de partido (59 - 59)

