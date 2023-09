Unicaja se gana el "respeto" de sus rivales

Se acabaron las probaturas y comienza la temporada de manera oficial. Unicaja comienza esta sábado el curso ACB midiéndose al Lenovo Tenerife, equipo que se ha convertido en un rival directo en la lucha por los objetivos marcados que son entrar en play off en buena posición, la clasificación para la Copa del Rey, Unicaja ya tiene billete por ser anfitrión, y optar al título de la Basketball Champions League.

Dos voces autorizadas del vestuario, Alberto Díaz, capitán del equipo; y Nihad Djedovic, han valorado como afrontan la temporada que está a punto de comenzar: "Sí, notamos más respeto. Nos vuelven a mirar como años atrás. Nos toman como un equipo a batir. Trabajamos para eso. Somos un equipo sólido, al que la gente teme. Si nos miran así, es una buena señal.". En la misma línea iba Djedovic: "Después de cada partido en rueda de prensa, los entrenadores dicen que somos un equipo de Euroliga y es difícil jugar contra nosotros. Todo el mundo nos respeta. Pero con los pies en el suelo, tenemos que trabajar cada día. Es una buena señal que nos respeten, saben que no es un partido fácil jugar contra Unicaja", explicaba el bosnio.





EXPECTATIVAS

Unicaja ha dejado el listón muy alto tras la gran temporada realizada en el curso anterior. Los jugadores son consciente de ello: "Va a ser difícil repetirlo. Tenemos que estar con los pies en el suelo. Es un maratón, no un sprint. Ir partido a partido y prepararnos para lo máximo. Tenemos un grupo bueno y con mucha calidad. Ojalá tengamos una mejor temporada", decía Djedovic. "Las expectativas están mucho más altas. Sabemos que es complicado igualar el año pasado. Era lo que queríamos, que la gente se enganchase. Estamos contentos y queremos más", explica Alberto Díaz.

La plantilla de Unicaja huye de conformismo y tiene claro los objetivos: "Como equipo no lo hemos definido. Hemos vuelto de la selección hace poco tiempo. Tiene que ser día a día, luchar cada partido. Competir cada título al máximo. No nos ponemos límites. Pero queremos llegar, mínimo, a lo del año pasado", subraya Alberto Díaz. Aunque Unicaja no cuenta con la presión de conseguir las victorias para entrar en Copa del Rey ni ha tenido este verano el reto de clasificarse para la BCL, Djedovic dice que no tienen menos presión por esto: "El año pasado cumplimos objetivos. No creo que hayamos jugado mejor por tener presión. La Copa del Rey es aquí. No veo presión, lo veo como una obligación para cumplir y recoger frutos de nuestro trabajo".

LENOVO TENERIFE

Unicaja comienza el sábado a las 20:45h la temporada en el Carpena y lo hará ante un viejo enemigo, el Lenovo Tenerife al que la temporada pasada se midieron en seis ocasiones: "Hay que enfrentarse a todos dos veces en Liga. Han mantenido prácticamente el mismo bloque. Si nos los encontramos muchas veces, será buena señal. El primer partido es muy importante para nosotros". Djedovic también se refería al equipo insular: "Jugadores con experiencia, juego diferente a nosotros. El año pasado lo hicimos bien, no va a ser fácil. Tiene jugadores con experiencia, un entrenador con muchos partidos. Va a ser un partido para que los aficionados disfruten".

