Unicaja empieza la pretemporada y hoy conoció que se estrenará en liga en casa ante Bilbao

En la imagen se ve una de las nuevas caras, James Webb III en el gimnasio

La plantilla del Unicaja 2025-26 se prepara para comenzar una nueva campaña con los habituales reconocimientos médicos y el regreso a los entrenamientos el próximo jueves 21 de agosto en el Carpena.

En estos primeros días de la semana los jugadores están llegando a nuestra ciudad para pasar las pertinentes pruebas médicas individuales en Hospital Quirónsalud Málaga, y distintas evaluaciones funcionales, de fuerza o de fisioterapia en el Martín Carpena con el cuerpo técnico del club. Los más madrugadores este curso han sido Kendrick Perry, Nihad Djedovic, y dos de las nuevas caras de esta temporada, James Webb III y Emir Sulejmanovic, quienes estén el mismo lunes ya han iniciado el proceso.

Será el jueves 21 de agosto cuando la plantilla vuelva a los entrenamientos en grupo en el Carpena en una doble sesión por la mañana y con balón en pista ya por la tarde. A final de la semana estarán integrados todos los jugadores, a excepción de los internacionales, esto es, Alberto Díaz, Olek Balcerowski y Xavier Castañeda.

Mariano Pozo / Unicaja Imagen de Emir Sulejmanovic en las galerías del gimnasio de Unicaja.

El camino del Unicaja en la Liga Endesa 2025-26 ya está definido. La ACB ha dado a conocer el calendario de emparejamientos de la próxima temporada, que el equipo malagueño arrancará en el Martín Carpena frente al Surne Bilbao Basket el 4 o 5 de octubre (fechas y horarios de los partidos por confirmar). La segunda jornada traerá el primer viaje a domicilio del curso a una cancha complicada, la del Dreamland Gran Canaria (11 o 12 de octubre).

visita temprana del barÇa

En la Jornada 3 el Carpena vivirá uno de los platos fuertes de la temporada con la visita del Barça (18-19 de octubre). Una semana después, el 25 o 26 de octubre, los malagueños volverán a desplazarse a las Islas Canarias para medirse a La Laguna Tenerife en lo que será un exigente comienzo de temporada en la competición doméstica para los de Ibon Navarro.

Hay que recordar que antes del inicio de liga el Unicaja ya habrá disputados torneos oficiales. Del 12 al 15 de septiembre disputará en Singapur la FIBA Intercontinental, mientras que el 21 y 22 disputará la Supercopa Endesa en Málaga.