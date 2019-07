Unicaja cede a Francios Alonso a Fuenlabrada

El Unicaja ha llegado a un acuerdo con Francis Alonso para las dos próximas temporadas más una opcional. Formado desde muy pequeño en las pistas de Los Guindos, Alonso es un escolta de 1.90 m. y 23 años de edad que procede de la Universidad de Greensboro de la NCAA norteamericana, donde ha pasado los últimos 4 años. El jugador será cedido la próxima temporada en el Montakit Fuenlabrada para continuar con su progresión en su primera experiencia profesional tras su regreso de Estados Unidos.

Francis Alonso, el escolta malagueño formado en la cantera de Los Guindos está de vuelta tras 5 años de formación en Estados Unidos. El jugador, después de una brillante trayectoria en la Universidad de Greensboro, ha firmado con el Unicaja para las 2 próximas temporadas con una tercera opcional. Este próximo curso lo jugará cedido en el Montakit Fuenlabrada en la que será su primera experiencia profesional en Europa.

Nacido en Málaga el 25 de mayo de 1996, estuvo en la cantera del Unicaja hasta que al finalizar su etapa Junior, formando parte del equipo LEB Plata, decidió seguir su carrera en Estados Unidos, donde estudió y jugó en la Cuching Academy en un primer año preparatorio y después en Greensboro durante el ciclo universitario de 4 años.

En esta Universidad de Carolina del Norte ha marcado una época, batiendo el récord de triples de la historia de la universidad, siendo elegido MVP de su conferencia, (Southern - SoCon-) en la temporada 2017/18, cuando fueron campeones de la Fase Regular, y formando parte del Quinteto Ideal de su conferencia en la 17/18 y en la 18/19. Además, Alonso ha batido récords de anotación, siendo el segundo máximo anotador histórico de la universidad y también el segundo en superar la barrera de los 2.000 puntos -solo por detrás del pívot del CSKA de Moscú, Kyle Hines.

Francis Alonso ha sido internacional con España en categorías inferiores, consiguiendo en 2015 la medalla de plata en el Europeo Sub-20 de Italia y la medalla de oro en el Europeo Sub-20 de 2016, siendo capitán del equipo. Además, en el verano de 2017 recibió la llamada de la Selección Absoluta para la concentración que los internacionales españoles realizaron en la localidad malagueña de Benahavís. Desde el Unicaja Baloncesto se busca que su primer año en Europa en las filas del Montakit Fuenlabrada le sirva a Francis para seguir con su mejora. El objetivo, que adquiera conocimiento y experiencia en Liga Endesa para volver a Málaga en un futuro próximo.

"Es un sueño"

Francis Alonso se mostró muy agradecido por esta oportunidad: "En el momento te impacta, es un sueño que desde pequeño siempre se me pasaba por la cabeza. Ahora que he madurado como persona en EE UU, vengo aquí y el haber estado en esta situación, sabiendo todo el trabajo que he puesto desde hace muchísimos años, obviamente todo depende de mí, del trabajo que pongo, de siempre mostrar respeto, pero el hecho de que haya recibido esta oportunidad es un premio a todo el trabajo que he hecho durante todos estos años".