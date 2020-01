Tete Morente: "El Málaga es un club muy grande"

Tete Morente es un hombre feliz, el extremo natual de la Línea de la Concepción ya se entrena con el Málaga C.F. y llega con mucha ilusión y dispuesto a todo. Ya ha completado la primera sesión de entrenamiento y se pone a disposión de Pellicer. Lucirá el dorsal número 10 y espera poder aportar su granito de arena para que el Málaga sume puntos: "El Málaga es un club muy grande y cuando me dijeron que estaba interesado para mí era una situación muy importante para seguir creciendo. Pase lo que pase el Málaga es un club muy grande y estoy muy orgulloso de jugar aquí”, afirma Tete.

El jugador que puede jugar por la izquierda o por la derecha se define como "Un jugador potente y con velocidad. Vengo a aportar mi granito de arena, a entrenar, a aportar y dar lo mejor de mí". El futbolista ha dipsutado este temporada 16 partidos en segunda con el Lugo y por tanto viene en forma: "Me ha dicho que sea yo mismo, que tenga tranquilidad, que sea humilde y entrene al máximo. Los compañeros me han acogido muy bien y me lo están haciendo muy fácil. Cuando el míster crea yo estoy disponible para jugar”.

�� ¡Tete Morente ya es uno más del grupo! ��



Primer entrenamiento del extremo con la camiseta del #MálagaCF ��#TrainingSession pic.twitter.com/wzJA9ev3O8 — Málaga CF (@MalagaCF) January 30, 2020

Tete ha tenido la oportunidad de jugar en dos ocasiones en La Rosaleda como rival: "La afición es de Primera, no para de apretar y exigen; eso es bueno y los futbolistas lo necesitan para tirar para arriba. Para mí es una afición diez. Vengo a hacer carrera en el Málaga. Es un orgullo vestir la camiseta del Málaga, como he dicho antes, y vengo a competir”.

El director deportivo, Manolo Gaspar se mostró feliz por la incorporación de Tete: “Sabemos el esfuerzo que está haciendo, ha invertido en su futuro y cree que es la plaza buena para seguir creciendo. Nos puede aportar polivalencia y eso es bueno para tener diferentes opciones. Es un jugador rápido, que no tiene miedo a encarar, que va a los espacios y con buen golpeo. Un jugador con experiencia en la categoría, ritmo de partidos, el salario mínimo y que quiera venir… para nosotros es un orgullo”​