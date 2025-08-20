Sulejmanovic ya siente el verde: "Nunca me pasaría por la cabeza que en una despedida me llamaría Ibon"

Talento y altura para Unicaja con el fichaje de Emir Sulejmanovic, que firma en el equipo malagueño por dos temporadas más una tercera opcional. Hoy fue presentado en el Carpena, un lugar que a Sule, como se le conoce, “mola de verdad jugar”, apunta.

Con la ilusión de un niño el día de Reyes, el pívot bosnio habló de la historia de su fichaje por Unicaja. Estaba de despedida de soltero precisamente en la zona y ello agilizó el fichaje. "La verdad que estoy agradecido por esta oportunidad, muy ilusionado. La vida te da cosas que a veces no esperas. Nunca me pasaría por la cabeza, que en una despedida me llamaría Ibon para hablar con él, la verdad que estoy muy agradecido por estar aquí", apuntaba en un perfecto castellano.

Juanma Rodríguez, que le acompañó en su puesta de largo, se refirió a la rapidez de este fichaje, de los más rápidos en su amplia carrera, “estamos muy contentos de fichar a un jugador como él, de los más rápidos de mi carrera que he fichado, ahí debe estar. Y muy contentos por la ilusión que mostró, con unas ganas tremendas de unirse a nuestro proyecto, en nuestro radar, mucho tiempo, con mucho tiempo en la Liga; por la importancia de ser cupo en Liga. Por circunstancia de la vida nos pudimos unir con él esa mañana, a esa mañana el fichaje ya estaba hecho. Darle la enhorabuena a Sule y desearle suerte”, apuntaba.

SU MAYOR RETO

Sulejmanovic, de 2,05 metros y 30 años, lo tiene claro, llega a un reto grande, "es el mayor reto de mi carrera. Todos los jugadores trabajamos. Intentamos llegar a estos sitios, como Málaga. La verdad que los últimos tres o cuatro años, toda mi carrera profesional siempre he intentado mejorar todos los años para llegar a un sitio así. Estoy muy contento. Es una oportunidad que quiero aprovechar, entrenando todos los días duro. Me he preparado el verano para afrontar este reto. Ilusionado por esta oportunidad", subrayó.

Tendrá un rol importante en el equipo, y llega a un equipo ya formado, aunque con cambios, “si al final quieres estar en un proyecto como Málaga lo tienes que asumir y aceptar, con los minutos que estás dar el máximo de ti. El Unicaja está donde está, por cosas como está, por un roster amplio y porque todos los jugadores pueden aportar. Estoy preparado, por eso he venido aquí, porque puedo ayudar a este equipo en las situaciones que se van a pedir de mí”, concluyó el bosnio.