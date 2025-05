Sima analiza en COPE la fuga de talento a la NCAA: "Las oportunidades en España para los jóvenes son limitadas"

Málaga - Publicado el 21 may 2025, 18:07

En los últimos tiempos no se habla en el baloncesto de otra cosa que no sea la fuga de talento a la NCAA, la liga universitaria americana. Jugadores ya profesionales está optando por esta vía y el último talento malagueño, Mario Saint Supery, también se plantea dar el salto de Málaga los Estados Unidos.

El jugador de Unicaja, Yankuba Sima, estuvo en esa situación. Eran tiempos diferentes, y por entonces, la universidades ofrecían becas, pero no un salario y tenía prohibido reclutar a jugadores ya fuera profesionales, como si sucede ahora. Tras pasar por la Canarias Basketball Academy, Sima dio el salto a Estados Unidos para jugar en el instituto Country Day High School en Jacksonville, para acabar graduándose en 2014 en el Elev8 Institute en Delray Beach de Florida. A los 18 años entró en la Universidad de St. John's en Nueva York, equipo entrenado por el ex-NBA Chris Mullin. En 2016 decide dejar la universidad neoyorkina y ficha por la Universidad de Oklahoma State, para posteriormente regresar a España.

Sima habla con conocimiento de causa y entiende la salida masiva hacia Estados Unidos y también la postura de los clubes, como explica en Deportes COPE Málaga: "Cada uno tiene su visión de cómo quiere llevar su carrera y siendo honestos, es difícil para un joven rechazar las ofertas que llegan de hoy en día desde Estados Unidos para ir a un college, ya porque es una oportunidad de seguir formándote, crecer como jugador a un alto nivel contra universidades de muy alto nivel. Al final también eso puede ser un escaparate, puedes volver con una carrera y también aprendiendo un idioma nuevo, que son por las razones por las que yo fui allí y si ahora le añades el plus de los sueldos que están pagando es normal que jóvenes decidan ir por ese camino. Todo es ponerlo sobre una báscula y balancear lo que es mejor para el futuro de un jugador. Yo respeto la decisión de todos los jugadores que tanto deciden tomar ese paso de ir a Estados Unidos o quedarse aquí y seguir progresando, pero es normal que muchos decidan ir ahí porque a veces aquí las oportunidades son un poco limitadas para jugadores tan jóvenes de 18 años. Luego son dos niveles totalmente diferentes, una vez vuelves a Europa te encuentras en un mundo profesional donde lo que más se necesita es experiencia y yo tuve que pasar por varios sitios y gracias a Dios he tenido a grandes entrenadores que me han ayudado a crecer como jugador y adaptarme a esta liga", explica el jugador de Unicaja.

UNICAJA A POR LA LIGA

Unicaja es el equipo de moda en el baloncesto español y uno de los más en forma de Europa. Esta temporada ha ganado todos los títulos que están en juego: Intercontinental, Supercopa, Copa del Rey y Basketball Champions League, pero Unicaja quiere más y ahora el reto es la Liga ACB. "Veo al equipo con muchísima motivación y con ganas de ganar el único título disponible que todavía no hemos ganado. Entonces, no jugamos con esa medalla en el pecho o con esa sensación, sino intentar ganar a quien esté enfrente, hacerlo lo mejor posible desde la humildad e intentar ganar, que es lo más importante", reflexiona Sima.