Silvia Arderius, tras anunciar su embarazo: "Si todo va bien, espero volver en septiembre"

Silvia Arderius pasó por los micrófonos de Deportes COPE Málaga. Tras anunciar su embarazo, la jugadora explica como se encuentra tras tomar esta decisión y como afronta una jugadora profesional este periodo que le tendrá toda la temporada fuera de los terrenos de juego. Reconoce que aún queda mucho trabajo por hacer en materia legislativa, pero se siente una privilegiada de poder afrontar esta decisión sin ningún tipo de problema.

decisión

Arderius cuenta como se encuentra tras anunciarse su estado de gestación: "La verdad es que ahora ya bastante bien, el primer trimestre siempre es un poco más complicado, pero ahora que ya lo he superado me encuentro mejor. Sabía que podía pasar todo este interés mediático, era un poco de esperar, es algo que no es muy común en el deporte y que además iba a ser una noticia bastante boom, como tú dices, así que bueno, así que sí que esperaba que hubiese bastante revuelo".

Arderius tiene 32 años y tenía claro desde siempre que quería ser madre: "No creo que exista un momento perfecto para ser madre, la verdad, si lo esperas no va a llegar nunca, pero bueno, la verdad que ahora mismo mi situación sentimental, laboral, social, todo reunía las condiciones que yo pensaba que junto a mi pareja que eran las más adecuadas. Sabemos que dentro del deporte siempre es un riesgo, un inconveniente porque haces un parón en tu vida deportiva de un año entero, una temporada, pero bueno, ya te digo que como no existe el momento perfecto, yo creo que el que más se acercaba era este. Socialmente, veo que cada vez estamos más preparados los que estamos en el entorno."

REACCIÓN DEL CLUB

El Costa del Sol, más allá de ayudar a la jugadora en todo este proceso, también es consciente que pierde a una de sus jugadoras más importantes durante toda una temporada: "Para el club ha sido como un shock, la verdad es normal, nadie lo esperaba, pero bueno, ya te digo que lo que más hace falta es normalizar este tipo de situaciones, yo creo que el día que una deportista o una jugadora decida quedarse embarazada y no tengáis, por ejemplo, que hacernos esta pregunta de cómo se lo ha tomado el club, pues yo creo que es cuando habremos conseguido esa normalidad que es la que reclamamos.

vuelta a los terrenos de juego

Arderius sale de cuentas en mayo, justo a final de temporada. Ella tiene claro que no se retira y que quiere volver tras dar a luz: "Mi intención es clara, es estar lo antes posible. Lo que pasa es que con los profesionales que he contactado hasta el momento, siempre me han dicho que depende muchísimo del parto. Yo ahora mismo estoy haciendo todo el ejercicio físico que me ponen esos especialistas que te comento con los que estoy consultando. Hago un trabajo físico y de gimnasio hasta el momento con prácticamente total normalidad y mi intención es mantenerme en la mejor forma posible para que cuando llegue el momento de la luz y sobre todo en la recuperación postparto, pueda ser lo más rápido posible. Pero depende mucho del parto. Cómo vaya, cómo se pueda o no complicar. Simplemente situaciones que se dan en partos habituales y eso va a marcar un poco la disponibilidad. Yo espero, no sé, tres meses, cuatro meses, es un poco los plazos que a lo mejor me han dado. Que pueda estar para septiembre, final de septiembre, a lo mejor ya lista para jugar".

LEGISLACIÓN INSUFICIENTE

La legislación deportiva para estos casos aún tiene mucho que hacer, y más en balonmano, deporte que no está regulado en España como profesional: "No lo tenemos regulado de ninguna manera en especial, como por ejemplo pasa en el mundo del fútbol desde que firmaron su convenio colectivo. Nosotros nos regimos por las que tenemos suerte y tenemos contratos laborales por el régimen de la seguridad social igual que otro trabajador, aunque obviamente nuestra actividad no es como la de cualquier otro trabajador, entonces hay una serie de condicionantes que lo hacen un pelín más complicado, entre comillas. En este caso voy a mi mutua para que lo valoren como embarazo de riesgo por la actividad que hago, que es lo que ahora mismo nos encontramos esperando, porque como tú bien comentas, se está demorando un poco y después una vez se lo valoren como embarazo de riesgo, que entiendo que no habrá ningún problema porque es lo más lógico, ya es ir a la Seguridad Social y solicitar mi baja por embarazo".

logística tras el embarazo

Tanto Silvia como su pareja, son jugadoras de balonmano y además pertenecen al mismo club. Cuando regrese a la competición, tendrán que asumir otra aventura, la de combinar el deporte profesional con la maternidad y la logística de viajes: "Cuando llegue el momento ya afrontaremos situación que por supuesto siendo las dos además jugadoras todavía en activo, está claro que no va a ser sencilla. Ahí sí que tendremos que tener una conversación con el club porque necesitaremos que ciertas condiciones se nos adapten de alguna u otra manera para facilitarnos la logística porque si no va a ser bastante complicado. Sobre todo el tema de los viajes que tú comentas, habrá alguna situación que tendremos que hacer de manera diferente a como estamos acostumbrados. Además, somos clubes que viajamos 12 horas en autobús por las noches, todo ese tipo de cosas. Obviamente, habrá que buscar algún tipo de alternativa en concordancia con el club y que afecte lo menos posible al día a día del equipo".