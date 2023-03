Resumen en vídeo: Unicaja gana en Atenas y tendrá el factor cancha a favor

Unicaja de Málaga será cabeza de serie en el sorteo de cuartos de final de la Basketball Champions League al derrotar 65 a 75 al AEK de Atenas en el Ano Liossia Olympic Hall, un fortín donde en Europa sólo había ganado el basket Bonn. Los malagueños vencieron con solvencia ya que dominaron los 40 minutos y nunca dejaron que los atenienses se pusieran por delante ni un solo segundo en los 40 minutos de partido.





Se preveía un partido largo, duro, áspero, pero Unicaja entró bien en el encuentro y con el 0 a 7 de salida marcó el ritmo. Es cierto que los griegos nunca se descolgaron y que empataron en dos ocasiones a 12 y a 53, pero nunca llegaron a ponerse por delante. Unicaja minimizó en la segunda parte las pérdidas de balón, tuvieron 9 en la primera parte y acabaron con 13. En un partido jugado a rachas por los dos equipos Brizuela y Kravish aparecieron al principio como faros en ataque, ya en la segunda parte Carter, que firmó un soberbio partido, Thomas y Alberto Díaz aparecieron para gobernar el partido y ganarlo finalmente con la máxima diferencia en el marcador.





- Ficha técnica:





65 - AEK (15+23+17+10): Flionis (4), Petropuolos (0), Jankovic (9), Oriola 6), Mitchell (14) -cinco inicial-, Lemar (12), Miles (7), Papadakis (5), Gontikas (2), Koniaris (0) y Xanthopuolos (5).

75 - Unicaja (21+18+20+16): Perry (1), Brizuela (13), Barreiro (3), Sima (10), Kravish?(9) -cinco inicial-, Díaz (3), Kalinoski (5), Ejim (0), Carter (15), Thomas (9) y Osetkowski (7).





Árbitros: Ademir Zurapovic (Bosnia), Wojciech Liszka (Polonia) y Martins Kozlovskis (Letonia).





Incidencias: Partido de la sexta y última jornada de la segunda fase de la Liga de Campeones FIBA disputado en el Ano Liossia Olympic Hall de Atenas.

Unicaja pasa como primero del grupo K con un balance de 5 victorias y una sola derrota mostrando su superioridad sobre AEK, Galatasaray y Limoges.





SORTEO EL VIERNES

Unicaja conocerá el viernes a su rival en el sorteo de cuartos. Para empezar evita a Lenovo Tenerife, vigente campeón, y a Bonn, uno de los grandes favoritos. Su posible rival saldrá de UCAM Murcia, Estrasburgo o Hapoel, Rytas o Manresa. Ibón Navarro, técnico de Unicaja no tiene ningún tipo de preferencias, pero sí que deja claro que no quiere un rival español: "No. Hemos hablado esto.. Cualquiera que venga va a ser el peor, los entrenadores somos así. Por supuesto, prefiero que no sea un equipo español. Nos conocemos demasiado y esto es una gran ventaja para el equipo con menor nivel. Cualquiera que venga va a ser bienvenido".









Con la clasificación hecha y el liderato, el entrenador de Unicaja también tiene claro cual es el objetivo ahora "hay que retomarle el pulso a la Liga ACB para volver a situarse "en buenas posiciones de cara al Play Off", explicaba.

