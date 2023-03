Jamal Satli Iglesias, presidente de Bluebay, imputado en el Caso Astapa

El presidente del grupo hotelero Bluebay, Jamal Satli Iglesias, está imputado en el caso Astapa, uno de los mayores casos de corrupción urbanística y política destapados en España y que tuvo al municipio de Estepona como centro de la trama. Al presidente del grupo hotelero se le ha abierto un juicio oral, dentro de este caso, y está imputado del delito de cohecho activo, como autor. La fiscalía solicita que se le imponga un año de prisión y una multa de 6000 euros con seis días de de responsabilidad personal subsidiaria.

Jamal Satli, que aspira a presidir el Málaga C.F, tendrá que responder ante la justicia y está llamado a declarar en la Ciudad de la Justicia de Málaga el próximo 30 de mayo.





Documentación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona donde se detalla la acusación a Jamal Satli Iglesias









LITIGIO CON AL THANI POR LAS ACCIONES DE MÁLAGA C.F.

El grupo hotelero Bluebay, que preside Iglesias, lleva en litigio desde 2013 con Al Thani por la disputa del 49% de las acciones de NAS Spain 2000, sociedad que cuenta con el 96,8% de las acciones del Málaga C.F. En junio de 2021 la Audiencia Provincial de Málaga desestimó el recurso de Al Thani y confirmó la sentencia del juzgado de Primera instancia número 12 por lo que Bluebay es la legítima propietaria del 49% de las acciones de la sociedad NAS Spain 2000. Sin embargo, los abogados de Al Thani, interpusieron un recurso de casación al Tribunal Superior de Justicia para recurrir esta sentencia. Casi dos años después aún no hay respuesta. Si finalmente la sentencia definitiva, en la que ya no cabe recurso, fuera favorable a Bluebay, el grupo hotelero se haría de manera definitiva con el 46,77% del total de acciones del Málaga C.F. Por su parte, Al Thani, controlaría el 50,33% del accionariado del club.

Desde febrero de 2020 las acciones a las que aspira Bluebay, dentro de la sociedad NAS Spain 2000, están embargadas por el juzgado de instrucción número 14 de Málaga.

CASO ASTAPA

Habrá que ver como afecta la imputación de Jamal Satli Iglesias en el futuro del Málaga C.F. y de su grupo accionarial. Lo que es seguro que deberá responder ante la justicia. En total son 50 las personas imputadas en el Caso Astapa. Este macrojuicio, que comenzó e pasado 7 de marzo, se ha divido en 10 bloques, el presidente de Bluebay entrará dentro de las causas por "supuestos pagos y contraprestaciones por concesión de licencias".





