Horario y dónde y ver escuchar el AEK Atenas - Unicaja

Unicaja de Málaga se juega en 40 minutos el liderato del grupo K de la Basketball Champions League, o lo que es lo mismo, llegar con el factor cancha favorable al cruce de cuartos de final de la competición. Enfrente estará el AEK de Atenas, rival que se encuentra en la misma situación que Unicaja y que luchará por salir primero de grupo ante su animosa hinchada.

Los dos equipos llegan igualados a esta última jornada tras sumar cuatro victorias y una derrota. La única derrota de AEK de Atenas fue en el Martín Carpena en la primera jornada del Top 16 y los malagueños ganaron 88 a 66 en un partido tremendamente igualado que se resolvió en el último cuarto cuando los de Ibón Navarro rompieron el partido.

El AEK de Atenas, en principio, no partía como favorito para el pase. El rival que podía discutir el liderato de Unicaja era el Galatasaray, pero los griegos han sido capaces de ganar con solvencia a los turcos en los dos partidos para dejarlos sin opciones de clasificación. Además, tras cumplir sanción, recibirá todo el apoyo de su bullicioso público en el Ano Liossia Olympic Hall, pabellón con capacidad para 9300 espectadores.

Unicaja espera poder contar para esta batalla con Darío Brizuela que ha sido baja en los dos últimos partidos por una contusión en el cuádricpes. Tra ser reservado contra Limoges y Barcelona, todo hace indicar que va a estar listo para esta trascendental cita. En el AEK de Atenas, su entrenador Kantzouris pierde por una grave lesión a Janis Strelnieks y cuenta con la duda de Kenny Williams. El que sí estará es Akil Mitchell, MVP del mes de febrero y máximo reboteador de la competición con 9 rechaces de media. Además con respecto al partido en el Carpena cuentan con las incorporaciones de Lemar y del pívot español Pierre Oriola.

El entrenador de Unicaja Ibón Navarro dio las claves para ganar el partido en Atenas: "Los dos equipos llegamos al partido condicionados por nuestro estado físico. Creo que la ausencia de Janis Strelnieks para ellos es muy importante, vamos a ver cómo está Kenny Williams… y en partidos así es para lo que Djedovic vino, para darnos ese poso de saber lo que hay que hacer, jugando fuera de casa, y nos preocupa también el estado de Darío, que no sabemos cómo va a estar... Lo primero es cómo nos va a afectar a los dos equipos las ausencias y luego que es un equipo que va a intentar imponer su ritmo de juego, más lento, más trabado… nosotros necesitamos correr más. Por lo tanto, controlar el rebote será un punto fundamental y ser capaces de ser nosotros en un ambiente muy hostil. Como siempre son los partidos en Grecia y más con lo que nos estamos jugando los dos equipos", explicaba el vitoriano.

El partido AEK de Atenas - Unicaja, correspondiente a la última jornada del grupo K del Top 16 de la Basketball Champions League se disputará en el Ano Liossia Olympic Hall este martes 21 de marzo a las 18:30 horas

