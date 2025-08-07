El Real Betis devuelve dos mil entradas al Málaga para el Trofeo Costa del Sol

La Rosaleda se prepara para el Trofeo Costa del Sol, donde el estadio se llenará para ver al Málaga C.F. ante un rival de Primera División como el Real Betis, que además jugará competición europea. El partido está previsto para este sábado a las 20:30 horas.

El Málaga, dentro del acuerdo para que el Betis acudiera al Costa del Sol, había cedido 5 mil entradas al club heliopolitano, finalmente el Betis se ha quedado con 3 mil entradas y ha devuelto las 2 mil restantes que el Málaga pondrá a la venta.

El Málaga ya ha vendido unas 20 mil entradas para el partido y el ritmo de venta es constante, por lo que se confía que pueda colgarse el cartel de "no hay billetes"

La compra se puede realizar en las Taquillas MCF del Estadio La Rosaleda y online. Los precios para los abonados oscilan entre los 5 y los 15 euros y para los NO abonados entre 25 y 70 euros.

lista de espera abonados

Por otro lado, el Málaga ha cerrado la lista de inscripciones de esta temporada para optar a ser abonado del club. Casi 4 mil personas se han inscrito en la lista de espera. El Málaga pone a la venta un total de 1350 abonos.

A esta lista de espera hay que sumar la lista de espera de la temporada anterior que asciende a unas 6 mil personas. El club ha querido diferenciar una lista de otra. Los inscritos en la lista del curso pasado podrán optar a 1215 abonos, mientras, que los que se han inscrito en esta lista nueva, podrán optar a 135 abonos. El Málaga ya ha empezado a contactar con los inscritos en la lista más antigua.

ilsusión en el malaguismo

La plantilla del Málaga se ha entrenado por primera vez en el césped de La Rosaleda con las bajas de Alfonso Herrero y Eneko Jáuregui. El partido ante el Betis será el último del Málaga antes del inicio de Liga.

Einar Galilea se ha referido a la ilusión que ha generado este partido en el malaguismo: "Es el último partido de pretemporada antes de LaLiga. La ilusión es más de los aficionados y el entorno, por gente importante de vuelta aquí; vamos a ir a competirlo porque es el último test antes del comienzo de LaLiga”

Galilea en la rueda de prensa

También se ha referido a la respuesta de la afición: "Muy contentos por esas cifras de renovaciones, quiere decir que la gente está enganchada con el equipo. Ver esa ‘Malagamanía’ en las calles y, nosotros, desde nuestra parcela, a dejarnos todo en el campo. Y que no quede por el esfuerzo y estén orgullosos de su equipo y su escudo, es lo mínimo exigible y lo vamos a dar", decía el central del Málaga.