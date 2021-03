Rahmani abre fórmulas para seguir en el Málaga un año más

Es el jugador diferencial de este Málaga que camina con paso firme hacia su gran objetivo, el de la permanencia. Es uno de ellos, sin dejarnos atrás al resto de jugadores de una plantilla que con su escasez de fichas se está reponiendo a las lesiones.

Yanis Rahmani quiere seguir en el Málaga. El equipo malaguista tiene hasta el 30 de mayo próximo para ejercer la opción de compra de un millón de euros que debería pagarle al Almería. Ese millón a día de hoy es imposible, no lo tiene el club, como ya apuntó, José María Muñoz, el administrador judicial del Málaga en una reciente rueda de prensa.

.@YanisRahmaniVL "No estoy teniendo ahora suerte de cara al gol, lo que antes entraba ahora no. Pero no tengo duda que volverá ese acierto. Soy cabezón y trabajo mucho".