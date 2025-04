Rafa Rodríguez, otro talento de la cantera que se marchará gratis a final de esta temporada

Se llama Rafa Rodríguez, sevillano de la camada del 2003 y que en el próximo julio cumplirá 22 años. Es muy vistoso, juega de mediocentro y fue uno de los más destacados del empate de anoche del Málaga en Éibar. Además, con un golazo, en su estreno. Ya llevaba tiempo llamando la atención en la cantera malaguista. Llegó a debutar en el primer equipo en el fatídico último partido de liga de la 22-23 ante el Ibiza, esa temporada que supuso el descenso del Málaga CF a la Primera RFEF. Este año ya suma dos apariciones, destacadas.

El golazo de anoche desde la frontal con la derecha poniéndola al otro palo del portero no es desconocido para Rafa, y para los que lo ven con asiduidad en la cantera malaguista. Este año ya hizo un gol de ese estilo. Tiene un buen golpeo, potencia física y recorrido. Lo normal es que ahí el Málaga se asegurara una buena pieza para el futuro del medio campo del primer equipo, pero parece que no será así.

SE VA A COSTE CERO

Rafa Rodríguez, salvo locura económica de Loren, dejará el Málaga a final de temporada. El sevillano cumple contrato este 30 de junio y COPE Málaga avanza que no seguirá en el Málaga. Muchos lo ubican ya en un Primera. Ofertas no le faltan ni a él y ni a su empresa de representación, que busca lo mejor para un jugador con una edad clave y con una enorme proyección. Y hay una de ellas, al parecer, muy cerca de hacerse realidad, con mejores condiciones deportivas y económicas. Será una nueva fuga de talento. Loren Juarros, director deportivo, volverá a perder a otro talento y a coste cero. Algo pasa en sus negociaciones que no cuajan, o sencillamente no llega en el momento justo, y eso que el producto lo tiene en casa, y para colmo lo promociona. Jugadores que no acaban de renovar, siguen en el escaparate, juegan y al final se marchan gratis.

LaLiga Sorprende que Rafa, que cumple contrato, siga sin renovar y juegue.

Rafa Rodríguez mejorará más allá del 30 de junio, tendrá un nuevo equipo, nuevo contrato y mejores condiciones deportivas. Si el Málaga dudó en su día en ofrecerle la renovación, por diversas situaciones futbolísticas y personales, de apostar en resumen, otra vez verá como un jugador de calidad se le va. Y no es por el gol de anoche.