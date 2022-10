Pepe Mel en Deportes COPE Málaga: "Decir ascenso es ponerse una carga y te comprometes ante la gente"

Pepe Mel habló por espacio de una hora en nuestro programa en el que tocó todos los temas candentes y de actualidad de su equipo. Se le ve feliz tras liberarse de no ganar en tanto tiempo en casa y además confía plenamente en que sacará al Málaga de abajo, porque entre otras cosas su prestigio está en juego y es hombre de fútbol.

Mel comentó además que, “Cuando uno firma en un club hace suyo todo lo que haya pasado. No vengo a quejarme, vengo a ayudar. Se hizo un buen plantel, pero todos son mejorables, no tener gente por fuera, puede limitarte”, señala.

?? Pepe Mel en COPE: "No me cabe la duda que vamos a salir de abajo. Es que yo estoy comprometiendo mi prestigio viniendo aquí también, no es por querer estar en La Malagueta. Vengo porque creo que se puede. Doy todo lo que tengo porque esto mejore. Cuanto más sereno estés mejor"