Pellicer rechaza la oferta de renovación y dejará el Málaga a final de temporada

Sergio Pellicer no será el entrenador del Málaga la próxima temporada. El técnico de Nules ha anunciado en su esperada comparecencia pública que no acepta la oferta de renovación que tenía encima de la mesa para las dos próximas temporadas y que por tanto, una vez que acabe el 30 de mayo la temporada, dejará de ocupar el banquillo blanquiazul.

La decisión de Pellicer se ha prolongado mucho en el tiempo y ha pasado por todo tipo de estados. Hace apenas unos meses parecía clara su continuidad junto a la de Manolo Gaspar en la dirección deportiva, e incluso parecía cuestión de tiempo que firmara su nuevo contrato.Todo parecía claro el pasado 4 de mayo, cuando COPE Málaga, desveleba una reunión entre los representantes de Pellicer y los dirigentes del Málaga, José María Muñoz y Manolo Gaspar. Sin embargo, y para sorpresa de los rectores malaguistas, Pellicer decidió retrasar su contestación aludiendo a que hasta que no se lograra la permanencia no lo iba a comunicar. Según ha desvelado el propio entrenador, la decisión de rechazar la propuesta del Málaga la traslado a Manolo Gaspar hace una semana.

MCFNews| ???Pellicer desvela su futuro: "No estoy al cien por cien y tengo que dar un paso al lado"



Málaga CF (@MalagaCF) May 18, 2021









Pellicer ha estado acompañado en la sala de prensa Juan Cortés de la Rosaleda, por José María Muñoz y Manolo Gaspar, que han estado sentado a su lado con rostros serios durante los 36 minutos que ha durado la comparecencia del técnico. Pellicer confiesa que no ha sido una decisión fácil: "Después de todo este tiempo, he tomado la decisión más difícil a nivel profesional y personal. El corazón dictamina una cosa, ya sabéis que me siento un malaguista más, pero sí que es verdad que el vacío cuando uno lo da todo marca que es momento de dar paso hacia un lado. Es la decisión más difícil y me quedo con una pregunta que me hico mi hija, ¿Papá te lo has pensado bien? Son situaciones en las cuales no podemos entrar, todos sabemos que detrás de cada profesional hay una persona" decía Pellicer en su primera intervención.

MOTIVOS DE SU MARCHA

Pellicer no ha querido ahondar en más detalles de su decisión y lo reduce a una cuestión personal y de desgaste: "Yo lo tengo todo aquí, no hay mejor sitio que aquí. Mi familia es de aquí, he crecido aquí, he sido futbolista aquí, vengo de abajo, es mi zona de confort. Ha sido la decisión más difícil. Ya me lo dijo mi hija: ¿papá te lo has pensado bien? Son situaciones que no vienen marcadas por una fecha en concreto. Es cierto que no he podido trasladarlo hasta que no estuviera el objetivo logrado matemáticamente. Aquí siempre ha primado lo colectivo y va a seguir siendo así. No hay más, hablamos con Manolo y José María y ellos me dieron mi tiempo. Les agradezco mucho la paciencia que han tenido. Es una situación muy difícil a nivel personal, pero no hay nada extraño, es una cuestión de desgaste, de vacío después de un año y medio muy duro que te hace pensar las cosas. Lo tengo todo aquí, mejor sitio va a ser imposible. Para mi lo más prioritario es estar tranquilo con uno mismo"

A nadie se le escapa que el trabajo de Pellicer ha sido sobresaliente en la temporada y media que ha estado en el Málaga y que pretendientes para seguir su carrera no le van a faltar, aunque el entrenador niega que a día de hoy se haya comprometido con otro equipo: "Como jugador y como técnico, cuando llegan estas fechas nunca sabes lo que puede ocurrir. Pueden ocurrir muchas cosas, ahora mismo no hay nada”. También niega Pellicer que haya puesto algún condicionante o haya contra ofertado la propuesta realizada por el Málaga: "El Málaga me ofreció la renovación y luego no hubo condicionantes. El Málaga está muy por encima de todo. Sabemos de dónde venimos y cómo vamos, siempre con la mayor humildad. Siempre hemos pensado todo por el bien del club, nunca por el ego individual de cada uno. El mío ha estado totalmente a un lado”.

AGRADECIMIENTO EN EL MÁLAGA Y SORPRESA

Una vez comunicada la decisión, Manolo Gaspar debe decidir quién será el nuevo inquilino del banquillo del Málaga, Pellicer era su primera opción y ahora se abre un abanico de posibiliades para ocupar el puesto: "Nosotros siempre hemos dicho que este proyecto era con Pellicer, estuviera donde estuviera, pero ante esta situación poco podemos hacer. Hemos puesto todo de nuestra parte, nos hemos ayudado siempre en todo, éramos uno. Mi trabajo es estar preparado y el Málaga CF continúa. Vendrá otro entrenador con el que trabajaremos codo con codo, pero hasta que termine el campeonato Pellicer merece todo mi respeto y le ayudaré en todo lo que pueda. Solo podemos tener palabras de agradecimiento hacia él. Lo mejor para Pelli es salir y lo mejor para el Málaga CF es que salga. Necesitamos que esté a tope y con energía”.





También tuvo palabras de agradecimiento, José María Muñoz, adminstrador judicial del Málaga: "Cogió al equipo en unas circunstancias muy complicadas. Al poco tiempo llega un administrador judicial que no es común en el fútbol, ha pasado una pretemporada muy dura porque parecía que no íbamos a poder competir y luego hacerlo con dieciocho fichas profesionales y dos lesiones graves. Entendemos el desgaste, le deseamos mucha suerte. No ha habido mal ambiente, al contrario, ha habido muy buena relación desde que lo conozco. Lo primero que me dijo es que quería que estuviera aquí a su lado y estoy apoyándole y le deseo lo mejor en el futuro. Gracias una vez más por lo que has hecho”.

Sergio Pellicer deja el Málaga tras 493 días en el cargo. En total ha dirigido al Málaga en 61 partidos con un balance de 22 victorias, 20 empates y 19 derrotas y ha utilizado en todo este tiempo a 53 jugadores dejando un promedio de 1,41 puntos por partido. Pellicer ha sido el vigésimo cuarto técnico en la historia del Málaga C.F,¿Quién será el vigésimo quinto? En breves semanas conoceremos la respuesta.

