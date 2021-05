(1-0) Derrota y trámite de un Málaga que jugó ya salvado

Muy poco del Málaga, y del Oviedo, en el Carlos Tartiere. Un partido que lo decidió un golazo desde la frontal del área de Lucas. En el único disparo del conjunto carbayón. Gol y salvación matemática ovetense. En el Málaga, mejor posicionados pero la tranquilidad de saber que se accedía ya salvado matemáticamente, relajó tensiones.

Pero lo noticiable llegó en la rueda de prensa de Sergio Pellicer. De nuevo preguntado por su futuro ya puso días, fue escueto, tenía el de Nules su guión, y no se lo saltó, “mañana, cuando lleguemos a entrenar, no hablaré con Manolo y se sabrá todo. Detrás de un profesional hay una persona”, sentenciaba Pellicer.

SE MARCHA PELLICER

Según pudo saber Deportes COPE Málaga, quizás esas declaraciones si sonasen a despedida. La intención del entrenador castellonense del Málaga es al de comunicarle al director deportivo y al club que no seguirá, que su etapa de año y medio en el primer equipo ha acabado y que dejará la entidad al final de la presente temporada, en menos de quince días.. La balanza parece que se decanta ya muy para el no, más que para el sí. Las múltiples respuestas ambiguas y poco claras, no dejan lugar a la duda. Se quiere ir y no seguirá. El club por su parte ya maneja, desde hace varios días, nombres para sustituirle.

Como esta profesión es de valientes, yo digo que Sergio Pellicer a un 99% mañana le dirá a Manolo Gaspar que su etapa en el Málaga FINALIZA a final de temporada. Se va, solo, tras año y medio. Su razón tendrá, pero obvio que el club tiene la suya también. Me guardo el 1%. — Javier Bautista  (@fjbautista) May 17, 2021

POCO DEL PARTIDO

La primera parte del choque se desarrolló acorde a lo que había en juego entre dos equipos casi salvados: ninguno de los dos fue superior al otro y la falta de juego se tradujo también en falta de acercamientos contundentes a ambas áreas, por lo que se llegó al descanso.

Tras la reanudación, fue en uno de esos centros cuando el despeje de Ismael Casas lo aprovechó Lucas en la frontal para lanzar un potente disparo con la derecha que se coló por la escuadra y ante el que nada pudo hacer el también asturiano y ex oviedista Dani Barrio.

GOLAZO Y POCO MÁS

El Málaga tomó la manija del juego obligado por la desventaja en el marcador, y Cristian intentó sorprender a la desesperada con un disparo desde la frontal que atrapó Femenías, pero el partido se atascó debido a los parones.

��Suena a despedida de Sergio Pellicer: “Detrás de un profesional hay persona. Mañana o el miércoles tenemos que dejar claro para no distraer a los jugadores y que sepan. Va a quedar claro todo. Lo hablaremos en casa, en La Rosaleda. Mañana lo comunicaré a Manolo” #97.1FM — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) May 17, 2021

Entre los cambios y las tarjetas amarillas (De la Fuente Ramos sacó nueve en media hora) el juego brilló por su ausencia, y fueron las entradas para cortar el juego del rival lo que tomó protagonismo, primero en una acción en la que salió malparado el tobillo de Sangalli y luego en otra en la que Caye Quintana dobló de mala manera el codo tras un agarrón de Nieto.

Dani Barrio subió a rematar los últimos intentos de centrar al área de su equipo en busca del empate, pero ni siquiera hubo tentativas sobre la meta de Femenías, por lo que los tres puntos se quedaron en el Tartiere. El Málaga, a terminar lo más digno posible.

- Ficha técnica:

(1) Real Oviedo: Femenías; Nieto, Grippo (Christian, m. 56) , Arribas, Lucas; Sangalli, Tejera, Jimmy, Borja Sánchez; Nahuel (Borja Valle, m. 75) y Rodri (Obeng, m. 75).

(0) Málaga CF: Dani Barrio; Ismael (González, m. 79), Juande, Lombán, Cristo; Escassi, Joaquín, Mini (Jozabed, m. 64), Cristian (Larrubia, m. 79), Jairo (Stefan, m. 71); Yanis Rahmani (Caye Quintana, m. 64)

Árbitro: De la Fuente Ramos, Oliver (Colegio Castellano leonés). Amonestó a Tejera (57'), Nahuel (69'), Rodri (68'), Nieto (81') y Christian (93') en el Real Oviedo y a Guerrero (56'), Cristo (81'), Joaquín (88') y González (92') en el Málaga.

Goles: 1-0 M. 61: Lucas.

Incidencias: Partido correspondiente a la 39ª jornada de LaLiga SmartBank disputado en el NMR Carlos Tartiere (Oviedo) a puerta cerrada.