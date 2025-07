Pellicer: "Este año echo el candado al primer equipo, hay mucho desagradecido, el que suba debe echar la puerta abajo"

El entrenador del Málaga, Sergio Pellicer pasó por los micrófonos de Deportes COPE Málaga para hacer balance de la temporada anterior y valorar el inicio del curso 25/26. La redacción de deportes de COPE Málaga se desplazó a Estepona, al hotel Atalaya Park, lugar donde el Málaga ha instalado su "cuartel general"

Tras la sesión de entrenamiento de la mañana, Pellicer se colocaba delante del micrófono para hablar de como ver al equipo y las expectativas que se marcan

objetivos

"El año pasado era un momento importante, sobre todo conseguir ese objetivo de la permanencia y de mantenerse en el fútbol profesional, y ahora toca, sobre todo, mejorar lo del año pasado, y dar un paso hacia adelante, porque la ciudad, la afición, va a una velocidad, y nosotros somos lo que somos, pero que tenemos que exigirnos el máximo, y yo estoy muy contento del grupo. Yo creo que nos mejora, sobre todo primero el nivel de puntaje, sobre todo el nivel de ambición, sobre todo el nivel de pequeños detalles, de pequeños detalles que muchas veces cuando tú llegas faltando de diez jornadas, hay partidos muy claves, hay partidos de situaciones que tú sí puedes conseguir dos, tres partidos, tres victorias consecutivas, te hacen mirar de un lado a otro".

ESTILO DE JUEGO

"Quiero un Málaga más ofensivo, creo que ya el año pasado vimos, sobre todo en los últimos dos meses, creo que el año pasado jugamos muchísimo mejor que estando en Primera RFEF por esa ansiedad también y porque pensabas que tenías que avasallar por la categoría y le queremos dar un paso hacia adelante. Creo que se tiene que ver un Málaga muy parecido al año pasado, pero cambiando ciertos mecanismos, de que el año pasado atacábamos demasiado en el estático, a veces éramos muy previsibles, este año creo que seamos más imprevisibles, un poco lo que vimos en estos dos partidos, el cambio de velocidades en las dos estructuras, tanto en ataque como en defensa. Eso es lo que nosotros trabajamos y buscamos y dar ideas".

FICHAS EN EL MÁLAGA

"Lo de los dorsales es una, perdón por la expresión, es una milonga. Los dorsales tienen que elegir los esta semana y da igual, el dorsal no refleja absolutamente nada. Entonces vamos a ver también, tenemos a Recio que está con nosotros, vamos a ver, vamos a valorar todas las situaciones. He cambiado métodos de entrenamiento, he cambiado ideas, he cambiado gestión, he cambiado hábitos del día a día, tanto después del entrenamiento en el comedor, cosas siempre para mejorar desde que seamos un búnker, y lo que sí que quiero que no nos ocurra como el año pasado, el año pasado a veces teníamos el tema del rendimiento de los jugadores, tuve que subir a mucha gente del filial, a veces éramos 30 jugadores, este año quiero que sea un búnker"

Pellicer en la sala de trabajo del hotel de concentración

contundente mensaje a la cantera

"Normalmente, todos los equipos llevan a los primeros partidos de pretemporada a 26-27 jugadores, con muchísimos jugadores del filial, pues este año no se va a hacer, este año la puerta la cerramos, en el sentido de que siempre que veamos que alguien tire la puerta, pero me he dado cuenta también de que mucha gente es muy desagradecida. Cuando tú haces un trabajo de cantera, haces un trabajo que estás a primera línea, y yo por ejemplo el año pasado, en situaciones en las cuales fuimos a Éibar y se hablaba mucho, y lo digo abiertamente, y todos sabían mucho de que me iban a destituir, que si perdíamos y todo, va y yo me la juego con Rafa y con Chupete, pero no por colgarte una medalla, sino por pensar que es lo mejor para el club. Luego aparecen los aprovechados, y lo digo así abiertamente, y por eso lo que quiero es que mi grupo sea un búnker, un búnker cerrado, y si hay días que tenemos que trabajar con 10, 12, 14 jugadores por lesiones, por cargas, trabajaremos el desarrollo individual, que es un departamento que hemos hecho este año para mejorar, porque luego mucha gente de fuera, incluso gente del club y gente de dentro, se echa medallas, donde aquí lo más importante es el rendimiento individual y colectivo. Está Recio aquí, pero el filial, ya lo digo, está para competir, el filial tiene ahora 25 jugadores, nosotros tenemos 19 de campo, con los juveniles, pues nosotros vamos a trabajar de esa manera, y si hay alguien que rompa la puerta, como lo hizo Chupete y Rafa, pues entrará, pero entrará para no bajar, no subir y bajar, que he hecho durante un tiempo, que lo he hecho muchos años, soy un ferviente seguidor de la cantera, soy un amante y pienso que es la clave de todo, pero quiero que también se valore, y el jugador que suba, que cuando suba, lo valore, y lo valore el jugador, lo valore su entorno, lo valore también los técnicos de la casa, de que están para lo que están. Entonces, este año, en ese aspecto, sí que es verdad que pongo un candado, y el candado, si lo tienen que abrir, tienen que ser mucho mejores jugadores de lo que tengo".

salida antoñito cordero

"Estoy eternamente agradecido a Cordero por todo lo que ha hecho, no por el gol. Antonio fue un profesional hasta el último momento. Creo que Antonio, para estar a ese nivel, nos ha demostrado, él, no su entorno, una personalidad que eso vale para ser jugador de primer nivel, más el talento que tiene. Se hablaba mucho de situaciones suyas, tanto mediáticas, yo me mantenía mucho al margen, siempre ha habido mucha comunicación con el orden en ese aspecto, Cordero ha jugado, y lo digo, porque luego decían que no jugaba porque no había renovado, luego que jugaba para... Cordero ha jugado cuando lo ha dicho Pellicer, y cuando Pellicer lo ha visto y ha pensado que va a jugar. A Pellicer no lo han chantajeado con Cordero, eso que quede claro. Y hubo un día que me vino Cordero y me dijo, míster, yo te lo debo todo, y le dije tú no me debes nada, te lo has ganado tú, y me dijo, míster, estoy aquí para lo que haga falta. Vino a mi despacho y dijo, míster, yo voy a meter la pierna y estoy aquí, que me lo has dado todo, y el club me lo ha dado todo. Esas palabras fueron suyas, y acabó jugando. Él es muy agradecido, lo que no son agradecidos son sus entornos, eso es así y duele por eso".

renovación

"Yo sé perfectamente, cuando ya llevas tanto tiempo en un club, sé lo que nos va a marcar, el poder continuar o no continuar. Yo lo único que quiero es conseguir el máximo rendimiento, los máximos objetivos y a final de temporada, Dios dirá, porque está claro que si hago una temporada como el año pasado, eso no me vale para quedarme".