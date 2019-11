(81 - 82) Un palmeo de Thompson colocan a Unicaja líder en solitario

Sufrido triunfo de Unicaja en la cancha del Buducnost, colista del grupo D de la Eurocup y que tras seis jornadas sigue sin conocer la victoria. Esta victoria sirve para que Unicaja consolide su liderato ya de manera en solitario tras la derrota de Galatasaray. Un triunfo que coloca al equipo malagueño muy cerca del TOP 16.

El partido no pasará a la historia por su brillantez, a Unicaja le sigue costando encontrar la motivación necesaria para doblegar a rivales, sobre el papel, más debiles que el equipo verde. Le ocurrió en Oldenburg, a punto estuvo de pasarle ante el Gdynia y casi le ocurre anoche ante el colista Buducnost. Unicaja sólo anotó 31 puntos en toda la segunda parte y casi acaba perdiendo el partido por culpa de su falta de regularidad y su incapacidad de parar a un de sus grandes amenanas como Justin Cobbs. El base del equipo monengrino casi se basta para derrotar a todo un Unicaja, si no llega a ser por el palmeo de Thompson a falta de dos segundos y por el grave error del propio Cobbs que a 18 segundos con Buducnost uno arriba y posesión cometió una ingenua falta en ataque sobre Jaime Fernández entregándole a Unicaja la última posesión y por tanto dándole la opción de victoria que terminaría llevándose con el palmeo de Thompson.

El partido comenzaba con buen ritmo y con dos equipos que se olvidaban de defender. Unicaja se colocaba arriba con un parcial de 0 a 6 ante un Buducnost que parecía contagiado por el frío ambiente en un pabellón semi vacío. Sin embargo 8 puntos de Bamforth cambiaron la inercia del partido y daba las primeras diferencias a los locales. Un parcial de nueve a dos para Buducnost a dos minutos para la conclusión del primer cuarto colocaron a los montenegrinos con su máxima diferencia en todo el partido (21 - 14). Pero Adams no estaba dispuesto a permitir la escapada local y asumió la responsabilidad. Siete puntos suyos colocaron el empate a 23 a la conclusión del primer cuarto.

Todo el ritmo que se vio en el primer cuarto desapareció en el segundo acto. El partido se trabó y la dureza subió de nivel. Ejim con 5 puntos, con su primer triple en Eurocup incluido, devolvía la delantera a Unicaja en el marcador (28 - 31), a pesar de que Gerun con sus fallos en el tiro libre se empeñaba en dar vida al equipo rival. El pívot ucraniano firmó un 2 de 6 desde la línea de personal en la primera parte. Dos triples, uno de Jaime Fernández y otro de Toupane, unidos a seis puntos de Rubén Guerrero colocaron a Unicaja con 7 puntos de diferencia a minuto y medio para el descanso (40 - 47). Al descanso, a pesar de Cobbs ya advertía de su peligro, dejaron a Unicaja cinco arriba (46 - 51).

A la vuelta de vestuarios, Unicaja se atascó. Habría que analizar que le pasa al equipo, muchas veces en el tercer cuarto, que se mete en un agujero y es incapaz de salir. Le pasó el domingo pasado ante Betis, y le volvió a ocurrir en Podgoriça. Los malagueños sólo anotaron catorce puntos en todo el cuarto y vieron como Cobbs emergía ante la pasividad de la defensa malagueña (69 - 63 min 27). Para colmo, Adams daba el susto. Un cabezazo fortuito de Cobbs tras una caida, impactó sobre la rodilla de Adams que se desplomó sobre el parquet. Tras varios minutos de incertidumbre el pase de Unicaja se probó detrás de una de las canastas y pudo volver a jugar, aunque ya su juego no fue el mismo.

El partido entró en el último cuarto con los locales por delante y con Cobbs imparable. Seis puntos de Gerun mantenían a Unicaja en el partido (78 - 75) a tres minutos del final. Cuando más complicada estaba la contienda una buena canasta de Thompson colocaba a Unicaja a un punto (78 - 77) a falta de 58 segundos. Buducnost estaba obligado a anotar, ¡y vaya sí lo hizo! Un triple de Bamforth con la mano de Jaime Fernández encima, ponían la victoria muy complicada (81 - 77) con 32 segundos por jugarse. Pero lo imposible se hizo posible. A Buducnost le entró el miedo a ganar. Primero Martin picó como un novato en la trampa de Toupane que le sacó tres tiros libres. El francés de Unicaja, de nuevo a gran nivel, no perdonó desde la personal y acercó a Unicaja a un punto (81 - 80) a 18 segundos del final. El partido seguía estando en manos del Buducnost que tenía la posesión. Pero Cobbs, el mejor del partido, cometió un error infantil. En su intento de recibir en saque de banda, arrolló a Jaime Fernández y le dio a Unicaja de tener la última posesión para ganar. Y los malagueños no perdonaro. Jaime Fernández atrajo a toda la defensa de Buducnost, su bandeja no entró, pero se le quedó el pasillo libre a Thompson para palmear el tiro de su compañero y dar el sexto triunfo a Unicaja al que se le allana su pase al top 16 y asl liderato del grupo.

Ficha técnica:

81 - Buducnost (23+23+23+12): Cobbs (26), Bamforth (18), Martin (12), Bozic (5), Danilo Nikolic (7)- cinco inicial- Ivanovic (4), Ilic (2), Popovic (-), Zoran Nikolic (-), Sehovic (3) y Meiers (4).

82 - Unicaja (23+28+14+17): Adams (7), Avramovic (-), Toupane (17), Thompson (10), Elegar (6)- cinco inicial- Waczynski (3), Gerun (13), Suárez (3), Fernández (9), Ejim (8) y Guerrero (6).

Arbitros: Bissang (FRA), Shemmesh (ISR) y Reiter (ALE).

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada del grupo D de la Eurocup disputado en el pabellón Moraca de Podgorica (Montenegro) ante 1.860 espectadores.