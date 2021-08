Norris Cole asume el reto de dirigir a Unicaja: "Me gusta ganar"

Norris Cole ya piensa en verde, el nuevo jugador de Unicaja ha sido presentado como el último refuerzo del equipo malagueño y será el encargado de dirigir el juego.





Tras el contratiempo del no fichaje de Spissu, la dirección deportiva se decantó por un jugador de su experiencia y capacidad de asumir diferentes roles. Cole, de 32 años y 1,88 metros de estatura llega con la vitola de doble campeón de la NBA y de jugar la temporada pasada la euroliga. El nuevo jugador de Unicaja jugará con el dorsal 30, un número “con el que he conseguido ganar muchas cosas desde el instituto”.





Juanma Rodríguez, director deportivo de Unicaja, explica como se gestó su fichaje: “Tenemos que situarnos cuando se produce el fichaje. Tener un jugador de su calidad a esas alturas de mercardo fue una bendición para nosotros. Hablando con Katsikaris consideramos que era una apuesta segura. Nos va a aportar, experiencia, liderazgo y mentalidad ganadora. En los sitios en lo que ha estado los equipos han conseguido logros importantes. No va a dar registros diferentes a nivel de carácter y mentalidad con respecto a lo que tenemos en la plantilla. Puede jugar al 1 y al 2 y encaja bien con los diferentes jugadors exteriores que tenemos”, explicaba el director deportivo.





El director deportivo de Unicaja contó tenía clara la idea que tenía para ocupar la vacante de Spissu: “Viendo su perfil nos dimos cuenta que siempre suele firmar tarde en los equipos donde va y eso nos ha ayudado. Teníamos otras opciones, tener una plaza de extracomunitario nos abría más el abanico. Tuvimos opciones de otros americanos, sin experiencia en Europa pero eran melones sin calar. Tras hablar con el entrenador y convencerlo, porque viene de jugar euroliga, es una suerte poder tenerlo aquí”.

COLE JUGADOR DE EXPERIENCIA CONSTRASTADA

Norris Cole, que ya ha completado dos entrenamientos con Unicaja se encuentra encantado de comenzar esta nueva etapa: “Doy las gracias por esta oportunidad y por como me han acogido. Vengo con muchas ganas de aportar mi juego y experiencia al equipo y ganas de ganar. Voy a trabajar duro para que el equipo sea lo que fue y consiga retos importantes”.





Sobre los motivos que le llevó a aceptar la oferta malagueña lo tiene claro: “Vengo a una gran país y una gran ciudad, pero sobretodo lo que me motivó son los retos que se me plantearon y eso fue muy importante. Juego para ganar, puedo aportar diferentes roles, puedo anotar, pueso asistir, y puedo compartir mi experiencia y competir al máximo nivel”.





PLANTILLA CERRADA

Unicaja debutará en esta pretemporada el domingo en la Copa de Andalucía ante el Betis. Cole viajará y está previsto que participe al menos unos minutos, aunque dependerá de su grado de integración. La plantilla incluso está cerrada, estos días, se ejercita con el equipo el ex jugador de Estudiantes Edgar Vicedo, que en principio no entra en los planes del club. “Siempre estamos atentos al mercado, con Vicedo ha habido una serie de circunstancias personales que han hecho que nos encontremos. Al él le viene bien entrenarse y exponerse en un club como Unicaja y a nosotros nos ayuda. Está trabajando muy duro, pero ese puesto de 3 – 4 está cubierto, en principio no contemplamos su fichaje”.





LESIONADOS MÁS CERCA DE LA REAPARICIÓN

En estas dos semanas, aún no se han ejercitado Carlos Suárez, Alberto Díaz y Yannick Nzosa. Suárez aún está en proceso de recuperación de su gemelo derecho, Alberto Díaz sufre molestias en la rodilla y Nzosa en el pubis. El director deportivo pasaba revista sobre el estado de los tres jugadores: “Los lesionados progresan adecuádamente, Suárez es el que va más retrasado, pero ya tiene la zona limpia y cicatrizada. Díaz tiene pequeñísimas molestias, pero va mejor y pronto podrá unirse y Nzosa ya hace entrenamientos pero le dosificamos las cargas, hay que dejarle tranquilo. Suárez llegará al inicio de liga y Díaz y Nzosa esperamos que puedan jugar ya en pretemporada”.

Comienzan los partidos de pretemporada, Unicaja jugará cinco partidos de preparación antes de debutar en la competición ACB el domingo 19 de septiembre ante Obradoiro.

