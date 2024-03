Miguel Sánchez explica en COPE Málaga como acabar satisfecho tras una sesión física

Una semana más Miguel Ángel Sánchez, preparador físico personal, de 27 años y natural de Málaga nos explica como hacer ejercicios en nuestra casa. Como ya saben es graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y nos apunta como estar satisfecho con nuestro cuerpo y si seguimos sus sencillos ejercicios en nuestro deporte diario o semanal se logra con éxito. Además en el capítulo de esta semana nos habla de acabar contento tras una buena sesión de entrenamiento. Y si no acabas contento es porque algo no estás haciendo bien. Miguel Sánchez nos descubre esos factores. Por cierto, como siempre apuntamos, es vital hacer un buen calentamiento.

Y es que hay diversos motivos, que pueden hacer que tu entrenamiento no esté siendo todo lo efectivo que te gustaría. Aquí te enumeramos cuatro casos que si te ocurre o lo denotas, debes poner solución:

1- No comes bien

Cuando te digo que seguramente no comes bien, hablamos no solo de la cantidad, sino de la calidad. Aunque cada día tenemos más a mano herramientas de calidad para evaluar la calidad de la comida que comemos, muchas veces por desconocimiento, o por falta de tiempo, no evaluamos qué tipo de comida comemos, y fallamos en este aspecto. hay varios condicionantes que nos indican que la comida que comemos no es sana.

- La escala de calidad de los alimentos (A- E) que hoy día encontramos en todos ellos, es una herramienta muy útil para evaluar la calidad de lo que comes.

- La comida de los restaurantes, y sobre todo restaurantes rápidos, suele ser de pésima calidad.

- La comida prefabricada, es decir, que ya viene "cocinada" suele tener muchos más conservantes, edulcorantes, y otros elementos que son de peor calidad que la comida que se cocina en casa.

2- No te hidratas lo suficiente

Cuando hablamos de una mala hidratación, prácticamente podríamos meter en este grupo a todo aquel que nos esté leyendo, ya que, si no alcanzas las siguientes cifras, estás seguramente deshidratado. Las recomendaciones de ingesta de agua diarias para una persona de edad adulta son las siguientes:

- Necesitamos beber entre 3 y 5 litros de agua diaria debido a la ubicación geográfica en la que vivimos (clima cálido).

- Esto es otro de los factores que te estará haciendo perder calidad en tus entrenamientos, no te hidratas bien.

- No estás haciendo una buena planificación de tus entrenamientos. Es uno de los errores más comunes, y tiene múltiples posibilidades de fallo.

3- No dejas descansar bien tus músculos

Sobre todo si estás entrenando fuerza (en el gimnasio) debes tener en cuenta que tus músculos no son una máquina, que pueden entrenar tantas veces como quieras. el músculo tiene una necesidad de recuperarse después de un esfuerzo (entrenamiento) el cual debes respetar si quieres que tu entrenamiento sea efectivo.

- Los músculos deben descansar al menos 24- 48 horas si son músculos pequeños (hombro, tríceps, bíceps) y al menos deben pasar 50 horas de recuperación después de hacer un entrenamiento de fuerza intenso en grupos musculares más grandes (cuádriceps, pectoral, dorsal).

4- No duermes bien

El sueño es otra variante FUNDAMENTAL, sí, lo apuntamos en mayúsculas a tener en cuenta cuando entrenamos, y no solo a nivel profesional, sino tambien a nivel amateur o principiante. Esta variable aporta mucha información a nuestra calidad ya no solo de entrenamiento, sino calidad de vida, ya que un mal descanso, puede reducir prácticamente a la mitad, la capacidad de pensar correctamente con agilidad, además de ser uno de los principales factores de producción del estrés que tenemos en nuestro día a día.