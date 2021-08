Michael Eric el ansiado pívot que cierra la plantilla de Unicaja

Durante todo el verano el nombre del pívot que cerraría el juego interior de Unicaja ha sido motivo de debate en el club malagueño. Tras muchos ofrecimientos y dudas, finalmente el elegido es Michael Eric, pívot de 33 años, 2,10 m de estatura y con experiencia ACB en Bilbao y Baskonia. El jugador firma por una temporada con opción a una más.

Es el primer fichaje en esta nueva etapa que cierra el nuevo director deportivo, Juanma Rodríguez, que de esta manera presenta sus credencianles tras su regreso. Con anterioridad, se había asociado a Unicaja nombres como Artem Pustovyi, que acabó en Gran Canaria; Donta Hall, que recaló en Mónaco; Danny Agbelesse, Ndoye y sobretodo, Dejan Kravic, jugador con el que incluso se llegó a un principio de acuerdo, aunque posteriormente, Unicaja no dio el paso adelante para su contratación al entender que debía buscar un pívot de otro perfil. Finalmente, Kravic renovó con San Pablo Burgos.

OPCIONES DE MERCADO

Después de todos estos movimientos, el mercado ha dado la opción de incorporar a Michael Eric, un pívot contrastado, con una gran capacidad atlética y que la temporada pasada la cerró militando en las filas de todo un CSKA de Moscú, equipo con el que disputó la Final Four de la Euroliga y con el que promedió en 13 encuentros de 5.4 puntos, 3.3 rebotes y 6.4 de valoración, mientras que en la VTB sus números fueron 6.2 puntos, 3.5 rebotes y 8.3 de valoración, también en 13 partidos disputados. Eric comenzó el curso pasaso enrolado en las filas del Turk Telekom, donde cuajó muy buenos números. En la liga turca promedió 10.95 puntos, 6.1 rebotes y 13.1 de valoración en 20 partidos, mientras que en BCL sus medias fueron 12.2 puntos, 6.7 rebotes y 15 de valoración en 6 encuentros. A priori, si el físico le acompaña, parece un buen movimiento de Unicaja para el juego interior y que dotará al juego interior de la capacidad física de la que carece.

NÚMEROS ACB

Eric, nacido en Lagos (Nigeria), tiene formación norteamericana en la Universidad de Temple y cuenta con una dilatada trayectoria en el baloncesto europeo. Ha pasado por las ligas griega, italiana, turca, española y la mencionada VTB League con CSKA. En Liga ACB jugó en dos etapas distintas, en la temporada 2016-17 en las filas de Bilbao Basket y en la 2019-20 con Baskonia, año en el que se alzó con el título liguero en la Fase Excepcional disputada en Valencia. Además, hay que destacar que a nivel europeo conquistó con Darussafaka el título de la Eurocup 2017-18.

En sus dos temporadas ACB, deja estos números, 58 partidos con una media de 17 minutos y 51 segundos en los que aportó, 8,3 puntos, 4,6 rebotes, 0,7 tapones y 8,4 valoración.

