López Nieto: "Soy de Málaga, yo no vengo a cerrar nada, vengo a mantener una ilusión"

Comienza una nueva etapa en Unicaja, con Antonio Jesús López Nieto al frente. El nuevo presidente de Unicaja ha comparecido ante los medios de comunicación y ha explicado las líneas que seguirá el club bajo su presidencia.

PRESUPUESTO

Para empezar ha querido dejar claro que el presupuesto de la temporada pasada se mantendrá y que será entorno a las 10 millones de euros: "Vamos a tener un presupuesto operativo prácticamente igual que la temporada pasada, con una desviación de un 6-7%, con una prudencia en la ocupación de la instalación. En la previsión de los ingresos de público hemos sido prudentes.El año pasado eran desconocedores de las condiciones. Ahora hemos sido muy prudentes, conociendo algo más. El presupuesto operativo es el mismo, en un año de crisis, donde todos los clubes profesionales han tenido pérdidas", explicó.

JUGAR LA BCL

Uno de los temas principales que debía explicar es el cambio de jugar la Basketball Champions League y no la Eurocup, primero dejó claro cuál es el principal reto del club: "Nuestro objetivo principal en cuanto a club profesional es la Liga ACB, que es el escenario natural de nuestro equipo, donde nuestro patrocinador tiene que tener proyección máxima, donde debe haber visibilidad de los partidos y donde debemos desarrollar nuestra estrategia. Buscando fórmulas que hagan más visibles al espectador, que no sea un deporte endogámico. Si vamos a la endogamia, vamos a unos números difíciles de mantener. Tenemos que estar en una situación donde nos va a corresponder, el quinto-sexto presupuesto de la competición".





Quiso ahondar en la controvertida decisión de abandonar la esfera Euroliga y fue tajante. "El tema Euroliga es inviable para este club, en los parámetros por los que se mueve actualmente. No nos parece adecuado una sociedad manejada por 11 clubes, que dirigen al resto de manera ambigua", comenzó explicando, para luego ahondar en los motivos de jugar la BCL:"Es estrategia pura, de futuro, de presente y de competitividad. La Eurocup tiene 18 partidos con todos los miércoles jugando y con una exigencia. La Champions permite descansos de 15 días al comienzo de temporada, evita riesgos de lesiones y se adapta a la realidad de nuestra plantilla, por otro lado el formato de competición de la Eurocup es con un grupo de 18 partidos, durante tres meses estamos compitiendo para ver cuál es el orden de los ocho primeros este formato actual del baloncesto no creemos que sea atractivo. En la BCL hay competitividad, hay emoción, si pierdes dos partidos te quedas fuera. Se dice que la Eurocup tiene mejores equipos que la BCL. Evidentemente hay tres equipos como Valencia, Lokomotiv y Virtus que tienen un presupuesto tremendamente superior, añado al Partizan por un entrenador tremendamente mediático. Pero no están en la Euroliga por esos criterios ambiguos. En el resto, siendo benévolo, los equipos son parejos. Todos los equipos que clasifican en la BCL, salvo Valencia y Virtus, han quedado mejor en sus ligas. Joventut y Morabanc quedaron detrás de Burgos y Tenerife. Dijon y Lavrio, rivales nuestros, jugaron las finales de su competición ante los de Euroliga. En Alemania, en Turquía hay dos equipos de BCL y dos de Euroliga en semifinales, ninguno de Eurocup. Lo último es lo económico. En los parámetros que nos movemos, si quedamos campeones, ganamos el doble si ganamos la BCL que la Eurocup. La Champions son premios continuados. Pasando de la primera eliminatoria en la BCL a la segunda tendríamos lo mismo que si quedas tercero en la Eurocup. Es más estrategia de futuro y deportiva. Lo económico no viene mal en los tiempos que tenemos. Es lo que pretendemos con el cambio", argumentaba el nuevo presidente.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Terminada la presentación de 1 hora de López Nieto:

- Presupuesto similar al de la temporada pasada??millones de €

- Objetivo la ACB, la euroliga es inviable

- BCL más viable deportiva y económica

- No vengo a cerrar el club.Unicaja y Fundación apoyan

- ilusionar al aficionado pic.twitter.com/kUVlQyIYgf — Emilio Guerrero (@EmilioJGuerrero) August 4, 2021









FUNDACIÓN UNICAJA

López Nieto no quiso valorar las declaraciones de distintos partidos políticos y quiso dejar clara su indepedencia, e intentó dejar clara la postura de la Fundación Unicaja, de la que él es patrono y su aportación al club: "Comparezco como como presidente del club baloncesto Unicaja, estamos en la misma situación que la Fundación del 30 de mazo, que definió el escenario. Es el mismo, cuando se produjo la reunión con el banco. Hemos presupuestado y hasta septiembre estaremos así. La Fundación Bancaria tiene sus órganos y aquí estoy como presidente del club. En los 40 años de entidad, tengo memoria, ha habido años cuando era caja de ahorros, obra social, banco, fundación. Las aportaciones han sido indistintas.Para el aficionado debe ser indistinto quién aporte el dinero".

FUTURO ASEGURADO

López Nieto asegura que a pesar de la fusión con Liberbank, Unicaja siempre seguirá apoyando al club de baloncesto y que él no viene a cerrar nada: "El aficionado puede estar absolutamente tranquilo. La Fundación es el 100% dueña. Al tener un 30% del nuevo banco, la apuesta es la continuidad con el baloncesto. El que ha traído hasta aquí este proyecto es Unicaja. Sería muy injusto cuestionarla por bajar un 10% el presupuesto. Como última cosa, tengo que decir que no vengo a cerrar nada, sino a mantener una ilusión y un proyecto. Yo me voy a seguir paseando por Málaga y lo voy a seguir haciendo tranquilamente"

También te puede interesar: