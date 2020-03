La media Maratón de Málaga se disputará pese al coronavirus

La Media Maratón de Málaga, fijado para el próximo 22 de marzo y que tiene inscritos a 7.500 atletas, 5.775 hombres y 1.725 mujeres, un 66% de ellos de la provincia, ha programado una serie de medidas para prevenir los posibles contagios de coronavirus pero mantiene la fecha de su celebración.

El alcalde, @pacodelatorrep, junto a la concejala de @deportemalaga, @noelialosada, ha presentado este medio día la 30 edición de la Media Maratón CaixaBank Ciudad de #Málaga que se celebrará el próximo domingo, 22 de marzo en la capital pic.twitter.com/wQiBYCrEwx — Ayuntamiento de Málaga (@malaga) March 10, 2020

En la feria del corredor habrá una doble mesa para que haya metro y medio de distancia entre voluntarios y quien recoja el dorsal; habrá guantes y dispensadores para lavarse las manos; en la línea de salida y meta los guardarropas se han ampliado; y ademas la medalla que acredita la participación irá en la bolsa del corredor y no se dará a la llegada. Manolo Sarria, organizador de la competición hablaba de las medias que se iban a implantar: "Hemos hablado con el delegado de salud de la Junta sobre las medidas que hemos puesto en marcha. En la Feria del corredor habrá una doble mesa en la feria del corredor, para que haya metro y medio entre voluntarios y quien recoja el dorsal, con sus guantes y dispensadores para lavarse las manos. En la línea de meta, los guardarropas se han ampliado. Y el dorsal va con una pegatina en la mochila, en vez de con imperdible. En el Parque, salida y llegada, habrá dispensadores de alcohol. La medalla de finishers, este año excepcionalmente, irá en la bolsa del corredor y no se dará en la línea de meta. El agua se pondrá en las mesas y no se dará directamente. No habrá fruta, bebida isotónica o cerveza porque había manipulación con los vasos o al darla y así se eliminan riesgo", explicó.

También el agua se pondrá en las mesas y no se dará directamente, no habrá fruta, bebida isotónica o cerveza porque habría manipulación con los vasos o al darla, informó este martes la organización en el acto de presentación de la prueba