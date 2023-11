Manuel Encinas, sordo-ciego, al que el deporte le abrió los ojos: "Me ha cambiado la vida"

La vida de Mauel Encinas comenzó a complicarse con 20 años, a esa edad le diagnosticaron una enfermedad ocular que le impedía la visión lateral, con el paso de los años esa lesión se fue agravando y con 59 años se quedó ciego por completo además de sordo. Con este panorama lo fácil es tirar la toalla y resignarte. Pero la vida de Manuel, malagueño de Cuevas de San Marcos cambió por completo cuando comenzó a practicar tiro con carabina.





FUNCIONAMIENTO TIRO CON CARABINAS PARA CIEGOS

Sí, la vida de un ciego dio un giro de 180 grados practicando un deporte de precisión y en el que se supone que la vista es imprescindible. Como explica Manuel, él nunca había cogido en su vida ni una carabina, ni una escopeta: “Yo nunca en mi vida había cogido ni una carabina, ni había cogido una escopeta para cazar. Cuando me quedé cigo total, en la ONCE me ofrecieron talleres de cocina, de ajedrez y tiro con carabina y me llamó la atención de comprobar como un ciego podía disparar y cuando empecé a practicarlo me enganchó”, explica Manuel Encinas.





Pero ¿cómo un ciego puede tirar con una carabina? ¿como puede acertar con la diana? El sistema es complejo, pero Manuel lo explica a la perfección, para ello cuenta con la ayuda de su guía y pareja, Encarnación Millán: “Se utiliza una carabina de aire comprimido equipada con una mira telescópica especial. Esta mira telescópica contiene o está conectada a un circuito electrónico, que transforma la luz en sonido.Dependiendo de la intensidad de la luz sobre la diana se emitirá un tono de intensidad mayor o menor. La mira telescópica recoge el reflejo de la luz desde la diana. De este modo el tirador podrá "oír" la "ayuda" sobre la diana en los auriculares que está utilizando”









CAMPEÓN DE ESPAÑA

Este fin de semana, Alicante, Manuel Encinas se ha proclamado campeón de España de tiro con carabina en la modalidad de pie y medalla de bronce en la modalidad de tendido. Otra malagueña, Sonia Rivero se colgó la medalla de plata. Si la salud se lo permite, Manuel ya tiene en marcha otros objetivos: “Por quitarme la espina ya he participado en algún campeonato internacional y si la salud me deja me gustaría seguir intentándolo”





Para Manuel y para muchas otras personas, practicar deporte le ha cambiado la vida y hace un llamamiento: “El tiro con carabina me lo está dando todo. Cuando una persona está en mi situación la tendencia es salir menos, pero haciendo deporte haces vida social y tienes compañeros. Me gustaría hacer un llamamiento y que todas las personas que tienen mi problema que salgan y practiquen algún deporte. Hay muchas cosas que se pueden hacer y que te dan satisfacciones”.





El deporte nos vuelve a dar una lección de esfuerzo, sacrificio y superación. Nunca es tarde para practicarlo, Manuel Encinas, sordo ciego de 62 años es un ejemplo y además puede presumir que es campeón de España de tiro con Carabina para ciegos.