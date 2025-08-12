Manu Heredia: "Con Tete tengo la broma de que algún día jugaremos en Europa"

Se puede decir que todo lo que toca, lo convierte en oro. Es hábil, inteligente, deportista, amante del fúbol y enamorado del balón pequeño, el fútbol sala. Ahora, Manu Heredia, está en otra onda tras la venta de Besoccer, el gigante de los datos de fútbol. Ahora se crea la alianza estratégica con Manu Heredia para la profesionalización y crecimiento del club malagueño, el Málaga FS Ciudad Redonda, que volverá este año a competir en Segunda División.

COPE Málaga ‘Heredia 21’ se convierte en el nuevo patrocinador principal del equipo capitalino.

Y es que ‘Heredia 21’ se convierte en el nuevo patrocinador principal del equipo capitalino, donde lucirá la marca de la empresa personal del joven empresario malagueño, amante del fútbol sala y ganador nato. Su propuesta es la de ascender al equipo a Primera, “igual en esta tesitura, como no se podía ascender de forma limpia tras pelear y hablar con la RFEF, igual es mejor empezar de cero, en Segunda, sin problemas y subir sin que nadie nos quite esa posibilidad”, decía Manu Heredia en Deportes COPE Málaga.

gran proyecto y seriedad

El proyecto del Málaga Ciudad Redonda FS, como equipo de fútbol sala referente en la provincia, se ve reforzado con la importantísima noticia de la posibilidad de colocar unos pilares firmes para el crecimiento y profesionalización del club en todos sus ámbitos. Contar con una plantilla experta, joven, competitiva y con talento y calidad requiere, también, de alianzas estratégicas como la alcanzada con Manu Heredia que, a través de su patrimonio, se convierte en el principal patrocinador de cara a la próxima temporada 2025/2026. El Teatro Romano de la capital de la Costa del Sol, a los pies de la Alcazaba, ha sido el lugar elegido para formalizar esta fructífera unión.



Para llegar a la luna, a veces hay que apuntar al sol. Hay que ser ambiciosos Manu Heredia Propietario Heredia 21

‘Heredia 21’ va a aparecer en las nuevas camisetas del equipo malagueño durante su participación en 2ª División durante el próximo campeonato liguero y en la publicidad que se coloca, partido tras partido, en el Pabellón José Luis Pérez Canca (Carranque). Un acuerdo que permite iniciar una nueva etapa sostenible e ilusionante con el reto de disponer de los recursos necesarios, dentro y fuera de la pista, para luchar por una plaza en la élite del fútbol sala nacional.

COPE Málaga Imagen del Málaga FS Ciudad Redonda que se quedó a las puertas de subir.

Manu Heredia es un malagueño comprometido con su tierra y amante del fútbol sala y del Málaga Ciudad Redonda, por lo que ha querido insistir en que está involucrado al 100% y con muchas ganas de formar parte del proyecto. “Llevo apoyando al equipo muchos años. Anteriormente, lo hacía con mi empresa, que era BeSoccer, y no lo he dudado en estos momentos. Ahora estoy en una nueva etapa profesional, porque ya me desvinculé de BeSoccer, y lo que más me apetece es poder dedicar mi tiempo a ayudar a crecer y poner mi granito de arena. Se lo he dicho, tanto a José Carlos como al cuerpo técnico, que el equipo humano es imprescindible e inmejorable y lo único que quiero es sumar en otras facetas que, seguramente, será en lo económico y aportar mis ideas. Para mí es superimportante que consigamos profesionalizar el club y aspirar a lo más grande. Una ciudad como Málaga no tiene otro sitio en el fútbol sala que no sea la máxima categoría”, apuntó.

Manu apuntaba la frase que define el proyecto ilusionante: “Yo estoy ilusionado, con Tete tengo la broma que algún día jugaremos en Europa. Para llegar a la luna a veces hay que apuntar al sol. Hay que ser ambiciosos”