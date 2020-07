Manolo Gaspar: "Si La Liga nos deja fichar ya es un paso, podemos tener buenas noticias ahí"

Son fechas de balance y de ir sentando las bases para el próximo proyecto. El primer desde el inicio que comienza el malagueño Manolo Gaspar, director deportivo del Málaga que habla claro, desde su propia humildad en una entrevista en COPE Málaga. En opinión del paleño, “esperamos un mercado largo. Muchos equipos tendrán problemas por la pandemia y nosotros estamos con incertidumbre además. Con que La Liga nos deje fichar es un paso y ya bien increíble”, señala.

Gaspar además apunta sobre el límite y el salario final impuesto por al patronal para poder firmar que, “La Liga no va a regalar nada a ningún club, pero la pandemia hizo daño, pero la liga premia a los clubes que quiere hacer las cosas, un ánimo de se trasparente y hacer las cosas con sentido común. Vamos en ese camino y creemos que podemos tener buenas noticias”, dijo.

ECONOMÍA DE GUERRA

La realidad es la de no poder ni por asomo pagar nada por algún jugador, y pocos equipos salvos los grandes en presupuesto lo harán en Segunda, “pagar traspasos va a ser imposible. Cambia el panorama de fichar por el mínimo a fichar por encima, algo. Creo que vamos por el buen camino. José María es optimista. Esperemos tener el escenario claro en breve. Un poquito de oxígeno nos dará más guerreros”.

“En las armas que queremos está seguir teniendo algunos de los actuales jugadores. Luego está el plano económico y de viabilidad. Yo cuento con todos los que tienen contrato, pero les entiendo, ellos se lo han ganado y firmado y entiendo que lo peleen”.

Sobre la continuidad de gran parte de la actual plantilla dijo que, “es la idea de seguir con el núcleo duro del vestuario. No ha sido un año fácil y son los principales protagonistas. Tienen mi respeto por la gesta. Vamos a construir una base fuerte. Soy optimista de inscribir a Keidi y los 3 cedidos. No tienen salarios altos”, dijo.

LLEGARÁN OFERTAS

Sobre las ofertas se refirió que, “claro que nos llegará cosas por Keidi Bare y por otro más. Pero lo valoraremos, pero José María no va a regalar activos. Si la oferta es buena sí. Todos somos vendedores, pero no a cualquier precio, si no al que veamos que sea mejor para nuestra economía”. Además apuntó sobre una de las estrellas del Málaga, el linense Tete, revulsivo del cuadro malaguista. “No tengo miedo de perder a Tete. Está en el mercado. Ahí está si cláusula. Es verdad que sería una pena y estamos muy contentos con él y el está a gusto. Sería un contratiempo importante. Nos ha dado un gran rendimiento. Es clave en el Málaga”.

ESCASSI

Recuperar gente de la zona es otra idea, pero en la del malagueño Alberto Escassi, con contrato en el Numancia pero que tras su buen año en partidos y goles tendrá ofertas de otros clubs, “Escassi es malagueño y malaguista. Nos daría un plus. Es de los mejores de la categoría y tiene ADN que buscamos. Hizo un gran año pero es imposible porque tendrá más equipos y con mayor peso económico. Hay jugadores que saben que esta plaza es buena. A ver”. Además, en opinión de Manolo Gaspar, “lo que hizo el Málaga es una gesta y gracias que tiene jugadores de cantera que han dado el paso y nos sacaron las castañas del fuego”.

LUIS MUÑOZ, BANDERA

Del canterano Luis Muñoz habló en primera persona y confía en saber cuanto antes la disponibilidad económica para hacerle ficha profesional, “yo me veo reflejado en el campo en él. Es el capitán, el reflejo denlos canteranos. Hacerle ver que su sitio es este. Tiene edad para dar pasos más adelante y crecer en el equipo de su ciudad. Ojalá tenga pronto las armas para que siga. Él está centrado”, dijo.

Y por último el que fuese jugador del Málaga hizo una reflexión en voz alta sobre el futuro malaguista, “no podemos vivir por encima de nuestras posibilidades. No puedo tener un Ferrari y no poder echarle gasolina. Nos ha llegado ahora este momento y que nadie tenga duda que tendremos el mejor equipo y me mataré por ello”. El Málaga se encuentra de vacaciones y volverán a mediados de agosto. Mientras el trabajo en La Rosaleda será grande.