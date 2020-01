El Málaga suma un empate a cero y le resta un pésimo arbitraje

Cuando no puedes ganar, al menos suma un punto. Eso le pasó al Málaga ante el Fuenlabrada. El Málaga incluso mereció más y casi que lo logra si no es por un pésimo arbitraje. El cántabro López Toca no vio ni el penalty a Juanpi ni una falta en la frontal en el 89 sobre Pacheco. Segundo partido en apenas cuatro días para el conjunto de Sergio Pellicer, en su estreno a domicilio en el banquillo. En el 20’ Benkhemassa vio una tarjeta amarilla, la quinta de ciclo, que acarrea suspensión federativa. La primera parte avanzaba en la fría noche madrileña sin grandes novedades. Justo antes del entretiempo (44’), Juanpi asiste a balón parado a Sadiku y el ariete bate de cabeza las mallas de Biel. Pero, tras la revisión del VAR, el tanto fue anulado por fuera de juego. Al descanso, 0-0.

En la reanudación no tardó demasiado Pellicer en introducir su primer cambio. Dani Pacheco, por el amonestado Benkhemassa (55’), con la intención de dar más verticalidad al enganche. Acto seguido, primera gran ocasión local. El capitán Juanma, a la salida de un córner, la mandó alto al borde del área chica de Munir. Los de Mere vivían sus mejores minutos en el envite, si bien el Málaga seguía sólido en labores defensivas a la espera de alguna transición rápida.

0-0. Min89| �� ¡ARRIBAAAAAAA @ArmandoSadiku! ¡La tuvo el albanés para poner al #MálagaCF! ¡Gran centro de @4_joselillo desde la derecha y testarazo que se marchó alto! #FuenlaMálaga⚽ #MCFLive — Málaga CF (@MalagaCF) January 17, 2020

El campo, muy resbaladizo, perjudicaba las acciones técnicas y no ayudaba al fútbol elaborado en la zona ancha. En el 70’, Buenacasa suplió en el ataque al canterano Antoñín. Sadiku, bajo los palos, despejó un cabezazo rival tras un córner venenoso en el 73’. El VAR volvió a aparecer para anular otro gol, en este caso por orsay del Fuenlabrada, en el 79’. Tres minutos después, por lesión, se retiró el recién incorporado Buenacasa suplido por Boulahroud.

Antes del 90’, Sadiku pudo desnivelar la balanza con un cabezazo a quemarropa que se marchó por encima del larguero. En el 92’ respondió Caye Quintana con un tiro cercano al poste izquierdo. Últimos coletazos de un choque que acabó como empezó, con 0-0 en el marcador. Octavo partido seguido sin perder del Málaga CF en LaLiga.

Ficha técnica:

0 Fuenlabrada: Biel Ribas; Iribas, Prieto, Juanma, León; Salvador, Ciss (Cristóbal Márquez, m. 71), Clavería, Anderson; Oriol Riera (Caye Quintana, m. 61) y Nteka.

0 Málaga: Munir; Cifu, Luis Hernández, Diego González, Juankar; Benkhemassa (Pacheco, m. 55), Luis Muñoz, Juanpi; Hicham, Antoñín (Buenacasa, m. 70, (Boulahroud, m. 82) y Sadiku.

Árbitro: José Antonio López Toca (Comité Cántabro). Muy mal. Amonestó a Benkhemassa (20'); Ciss (51'); Juankar (66'); Clavería (73'); Hicham (85')

Incidencias: Partido jugado en el estadio Fernando Torres ante unas 4500 personas.