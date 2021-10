El Málaga no pasa del empate ante el Zaragoza (1 - 1)

El Málaga no pudo continuar con su racha de victorias en La Rosaleda y cosechó un empate ante el Zaragoza. El equipo malaguista no pudo rentabilizar el tanto inicial de Brandon y encajó su primer gol como local tras un fallo defensivo y del portero Dani Martín al que le pasó el tiro de Narváez al primer palo por debajo de las piernas. El Málaga fue muy superior en la primera parte, pero no tuvo tanta llegada en la segunda parte.

El equipo malagueño, como es habitual en su estadio, inició el partido con un ritmo endiablado, presionando la salida del balón del conjunto aragonés, que sufrió los primeros minutos, pero que empezó a enfriar la partida con dominio y toque e incluso creando alguna ocasión y llegando con relativa facilidad al área malaguista. El Málaga tenía destellos, aunque el Zaragoza, mejor posicionado, había cogido rápido el transcurrir del encuentro con acciones rápidas como el disparo de Bermejo, que repelió el guardameta Dani Martín. Los suspiros llegaban a los seguidores malaguistas, algo confiados, pero que en 10 minutos observaron que el enfrentamiento no iba a ser un paseo y el rival, a pesar de sus escasos goles, cinco, tenía materia ofensiva por explorar. Y cuando peor le pintaban las cosas al Málaga y merodeaba el área zaragocista, un centro del lateral derecho Víctor Gómez lo remató de tacón el delantero Brandon Thomas, adelantando a los malaguistas, tras revisarlo el VAR, en el minuto 29. El tanto dio mordiente al Málaga, que desatado fue a por la sentencia con balones al área con un excelente Brandon Thomas, un voluntarioso Kevin Medina y la clase de Jozabed Sánchez. Genaro dispuso del segundo y no atinó por la destreza del guardameta Álvarez, y seguidamente, el Zaragoza, que no fue golpeado, en una jugada por la derecha del delantero Narváez, con un disparo raso escorado a la derecha empató el encuentro.





CAMBIOS EN LA SEGUNDA PARTE

El técnico del Málaga, José Alberto López, movió el banquillo tras el descanso sustituyendo a dos jugadores con tarjeta amarilla, el lateral izquierdo Javi Jiménez y el centrocampista Genaro Rodríguez, que dejaron su sitio al argentino Brian Cufré y a Alberto Escassi. Su homólogo JIM, también lo hizo con la entrada del ex malaguista Adrián González y Borja Sainz, por Valentín Vada y Bermejo. El encuentro estaba abierto, podía caer para cualquier parte, con un Zaragoza, quizás con más temple y menos nervioso, a pesar de las urgencias, y un Málaga ansioso y excesivamente embarullado ante la portería del conjunto aragonés, lo que creaba más incertidumbre por la impasividad local para marcar el gol que le pudiera dar el triunfo.

El Zaragoza buscó la victoria, mejor que su rival en el tramo final del partido, pero volvió a pecar de falta de pegada, que le está condenando a los últimos puestos de la clasificación. El Málaga, sin fuelle, alocado y con errores defensivos.

Ficha técnica:

1 - Málaga C.F.: Dani Martín; Víctor Gómez, Juande, Peybernes, Javi Jiménez (Cufré, m. 46); Brandon, Genaro (Escassi, m. 46), Ramón Enríquez (Antoñín, m. 73), Kevin (Seku Gassama, m. 64); Jozabed y Roberto (Jairo, m. 64).

1 - Real Zaragoza: Álvarez; Fran Gámez, Francés, Jair Jr, Chavarría; Vada (Adrián, m. 46), Zapater (James I, m. 77), Eguaras, Bermejo (Borja Sainz, m. 46); Narváez (Iván, m. 87) y Álvaro GC (Petrovic, m. 81).

Goles: 1-0, M.29: Bradon Thomas. 1-1, M.44: Narváez.

Árbitro: González Esteban (Comité Vasco). Amonestó a los locales Genaro (m.21), Javi Jiménez (m.25) y Jairo (m. 70), y a los visitantes Vada (m.37), Narváez (m. 58), Borja Sainz (m. 82) y Petrovic (m. 88).

Incidencias: Partido de la décima jornada de LaLiga SmartBank disputado en el estadio de La Rosaleda ante 16.000 espectadores. EFE