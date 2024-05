El Málaga jugará el play off y les urge a los de Pellicer dar ya un cambio de dinámica

No está el Málaga en el mejor momento de la temporada, y le ha llegado justo en el mejor momento, en el más clave. El cuadro malaguista salvó un punto en la penúltima jugada del pasado domingo al rematar el portero Alfonso Herrero de cabeza un córner en el 94. Eso te dice mucho donde está el equipo malaguista. Horroroso partido del Málaga, que ató el play off pero las sensaciones, juego y resultados son muy sonrojantes y poco decorosas.

¿QUÉ LE PASA?

Son muchas las preguntas. Sigue atascado, sin acierto en ataque y con esa mala costumbre de regalar toda una primera parte y encima en el peor momento de la temporada, con los play off a la vuelta de la esquina. En San Fernando, como en los últimos doce partidos, el entrenador de nuevo hizo cambios y la imagen fue bochornosa. Cambios que no resultaron.

Pellicer: “No comparto que este partido haya sido vergonzoso. Aquí habían perdido los de arriba” pic.twitter.com/48H2WzTOsl — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) May 12, 2024

Pellicer pese a las críticas, defiende al grupo. Continuos cambios de posición de Murillo, no cuenta con Galilea o Sangalli, Víctor García jugó de central, un día te juega con Roberto arriba y otro con dos delanteros, junto con Dioni. Está claro que Pellicer busca soluciones, pero no le alcanza.

RESETEO ANTES DEL PLAY OFF

Pellicer es el blanco de la crítica, es el responsable técnico, pero los jugadores también están en el punto de mira. Muchos de ellos no están dando el rendimiento esperado. La plantilla ya se centra en el duelo del sábado frente al Antequera en La Rosaleda. De esta mala dinámica hay que salir cuanto antes. Es posible que el histórico gol en el 94 de Alfonso Herrero haga un click. Se necesita ganar al Antequera en el derbi del sábado y que el Ibiza pierda, para acceder al tercer lugar y hacer borrón y cuenta nueva. No habrá ni ceses, ni dimisiones. Acceder al play off con la mente limpia ya sería un triunfo.