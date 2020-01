El Málaga empata y sigue fuera del descenso

Cuando no puedes ganar, mejor tener un empate. Eso es lo que pensó Víctor tras el gol del empate de Sadiku. Y es que este Málaga de retales volvió a ofrecer su cara más épica. Pudo hasta ganar en el descuento si Ortíz Arias acude al VAR a ver una mano clara del defensa Carlos Hernández. Con todo tuvo más posesión de balón, pero poco más. No atinó en ataque y los cambios apenas funcionaron ya que todos fueron en el tramo final. El debut de Ramón en el once pasó casi desapercibido.

El Oviedo, duro en todo momento, se adelantó en el marcador con un tiro de Sangalli en el 26, que no pudo creer que el balón pasase por debajo del cuerpo de Munir. Ese gol y el posterior castigo al meta marroquí por su tremendo error y culpabilidad no hizo mella en los malaguistas, que seguían dominando y atacando, pero sin tirar a portería.

En una de ellas, un acercamiento visitante hizo que una falta en la frontal fuera botada bien por dani pacheco y manos de Javi Mier en la barrera. Obviamente desde los once metros no falló Sadiku. Había tiempo para remontar, pero entre una cosa y otra, empate y gracias. El Málaga sigue fuera del descenso en otro partido peleado. Lo peor, la quinta amarilla de Diego Gonzálkez que no estará ante la Poferradina. En casa toca seguir haciéndose fuerte.

1 Real Oviedo: Champagne; Juanjo Nieto, Carlos H., Christian, Mossa; Edu Cortina (Lolo González, m. 16), Javi Mier (Ibra, m. 71), Jimmy; Sangalli, Bárcenas y Ortuño (Obeng, m. 89).

1 Málaga: Munir; Cifu, Diego González, Luis Hernández, Villanueva; Renato (Juanpi, m. 80), Ramón (Hicham, m. 60), Keidi Bare; Pacheco (Benkhemassa m. 96), Antoñín y Sadiku.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias (Colegio madrileño). Bien en general. Amonestó a Sangalli (12'); Diego González (39'); Pacheco (59'); Carlos Hernández (69'); Luis Hernández (80'); Christian Fernández (83')

Incidencias: Entrada oficial de 8.638 espectadores en el Carlos Tartiere con la presencia de los tres Reyes Mayos de Oriente.