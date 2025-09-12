El Málaga cuenta con ocho bajas para el partido en El Alcoraz

Es el momento de que los que están, den un paso adelante, porque no les queda otra. Es un partido bueno el de mañana ante el Huesca, uno de los favoritos al ascenso y donde en El Alcoraz el Málaga nunca ganó en sus únicas cuatro visitas. El serbio Brasanac apunta al once por Izan Merino y Víctor García por Dani Sánchez. En la derecha parece que estará Jokin Gabilondo, que no pasa por un buen momento, “Sobre Jokin, vengo tarde por hablar con él, porque es un jugador que nos puede ayudar mucho y estamos en ese proceso para que pueda dar todo de su parte. Él jugó el partido del ascenso, así que la confianza es brutal. Seguramente lo haga mañana y quiero que nos siga ayudando todo el año", apuntó Pellicer.

El Málaga visitará mañana a la SD Huesca en la jornada 5 de LALIGA HYPERMOTION, un encuentro que se disputará el sábado 13 de septiembre, a las 18:30 horas, en El Alcoraz

22 CITADOS CON HAITAM Y BRASANAC

El técnico Sergio Pellicer ha convocado a los 22 siguientes jugadores: Herrero, Gabilondo, Einar, Darko Brasanac, Haitam, Juanpe, Chupe, Larrubia, Joaquín, Dotor, Carlos López, Víctor García, Murillo, Jauregi, Montero, Niño, Dani Lorenzo, Lobete, Rafita, Aaron Ochoa, Recio y Rafa Rodríguez. Hay que apuntar que Carlos Puga, Dani Sánchez e Izan Merino, ausencias con respecto al último encuentro liguero. Rafita y Recio, novedades junto con Haitam que regresa.

Nos están golpeando fuerte las lesiones y estamos en la quinta jornada Sergio Pellicer Entrenador Málaga CF

Tiene problemas el conjunto malaguista en el eje, en el corazón, en defensa y en las bandas. Son ocho bajas vitales: Moussa, Ramón, Pastor, Puga, Luismi, Izan Merino, Dani Sánchez y Dorrio. “Nos está golpeando fuerte y estamos en la quinta jornada. Pero aparecen oportunidades. No podemos lamentarnos. Son fortuitas. Están trabajando muy bien los chicos, el staff y los médicos. Habrá lesiones por exigencia. Tendremos que manejarlo. Recio y Rafita entran en convocatoria y Haitam nos lo llevaremos también. Ha hecho semana completa. Tenemos diferentes situaciones con Jokin, Murillo, Rafita... Queremos encontrar el mejor estado de forma de los jugadores. Habrá momentos para todos", señaló en rueda de prensa.

Pues con estas bajas al Málaga no le queda otra que reinventarse mañana en Huesca: Gabilondo jugará en la derecha, Víctor García en la izquierda, Brasanac jugará en el medio con Juanpe, teniendo por delante a Carlos Dotor. Y luego mucho arsenal ofensivo con el regreso de la Sub 21 de Adrián Niño que lo escoltarán Larrubia y Joaquín, quien ojalá tenga la ley del ex.