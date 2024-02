Los sueños se cumplen en el Carpena

El sábado no fue un día más en el Martín Carpena, muchos sueños estaban a punto de cumplirse para 8 jugadoras que cuando eran solo unas niñas no podían ni imaginar que algún día podrían jugar en el mismo lugar donde los hacían sus ídolos. Elena, Carmen, Marta, Andrea, Paloma, Clara, Rocío y Filor se han formado desde pequeñas la cantera de Unicaja en los Guindos y el sábado se convirtieron en el espejo donde muchas niñas se mirarán en el futuro al jugar por primera vez con la camiseta de Unicaja en el Carpena. Carmen Ruiz reconoce que están en una nube: "Es un sueño para cualquier jugador que ha empezado en EBG Málaga, se ha cumplido el sueño que tanto hemos perseguido".









Salomé, Bojana y Clara Cáceres, no se formaron en la cantera de Unicaja, pero también vivieron una jornada inolvidable. Tenían por delante 40 minutos para disfrutar y con este ritmo salieron a la cancha central del Carpena





JORNADA REDONDA

La jornada salió redonda. El equipo ganó 76 a 70 al Adareva y además se batió el record de afluencia de público en un partido de baloncesto femenino en Málaga. 2271 personas acudieron al Carpena para arropar a las jugadoras del Unicaja Mijas. Jesús Lázaro, entrenador del equipo e histórico jugador del Unicaja campeón de liga y copa en 2005 y 2006 dice que la expericia ha sido espectacular: "Las jugadoras han flipado. No ha sido fácil de preparar todo el partido por todas la emociones que hemos sentido. Ha sido muy emocionante ver el despliegue que también ha hecho el club".

A la pista saltaron 12 jugadoras, pero sobre el parquet no estuvieron jugando solas. Muchas de las aficionadas que estuvieron en las gradas, soñaron en su día con ser jugadoras de baloncesto y llegar a los más alto. Por desgracia la falta de apoyos económicos se lo impidieron. Ex jugadoras de Caja de Ronda femenino o Tokiauto, que logró ascender a la máxima categoría, asistieron con emoción al partido. Entre esas ex jugadoras estaba la esposa del entrenador del equipo femenino de Unicaja, Jesús Lázaro: "Ha sido muy divertido, mi mujer estaba a pie de pista, porque se ha hecho un homenaje a jugadoras míticas del basket malagueño y ella fue jugadora de Tokiauto. Era importante también que ellas se sintieran partícipe de este hecho histórico".





NUEVOS RETOS

Las malagueñas ganaron su tercer partido consecutivo y ahora su reto es firmar la permanencia cuanto antes y pelear por entrar en el play off de ascenso y sentar las bases del futuro: "Ascendimos, ahora estamos en segunda división. Hay nueve jugadoras del equipo formadas en la la cantera de Unicaja. El reto es ahora alejarnos del descenso y luchar por el play off. Ese es el sueño de este grupo ahora"





La próxima cita de Unicaja femenino en Málaga será en el Martín Urbano de Los Guindos el sábado 17 ante el Alcobendas y ojo, porque una semana después, se jugará en el mismo lugar el derbi malagueño entre el Unicaja y Estepona, que buen momento para seguir sentando las bases del crecimiento del baloncesto femenino en Málaga.