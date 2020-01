Las claves de como continúa el caso del vídeo que propició la salida de Víctor

El gran morbo de la comparecencia pública de Víctor estaba quizás en los detalles del vídeo y de como se produce toda la extorsión que Víctor denuncia, primero en Oviedo y luego ya en Málaga una vez se conoce la publicación en redes. Por recomendación policial al técnico le han aconsejado no dar detalles, pero si Víctor explicó que, "se comete un delito contra mi persona. Mi agradecimiento a la Policía Nacional. Su ayuda y trabajo es impresionante. No sabéis como reconforta, cuando sufres un delito de tal calibre, tener a un cuerpo que te ayuda. Mi máximo respeto. Simplemente reiterarnos a las instrucciones policiales. Reiterar que he sufrido un delito por violación de mi derecho a la intimidad con acoso y extorción que forma parte a través de la captación de imágenes sin mi consentimiento Lo condeno. Máximo respeto por el afectamiento que tiene para mi familia y no perjudicar las investigaciones”, apuntó de forma cautelosa.

La situación actual es que el Juzgado 10 de Málaga es el que lleva la causa de la investigación y tratamiento de los más de 900 retuits que tuvo el vídeo y la búsqueda de usuarios en la mofa. En la misma línea va dar con la raíz, con los extoesionadores. Aquí Víctor si que fue claro, "quiero explicar que hay dos partes del delito. Una la de estas bandas mafiosas y las de distribución que encuentran colaboradores voluntarios o involuntarios en el ámbito de la difusión Y esto es un delito. Estoy tremendamente abrumado. No sé si son 900 perfiles los que están siendo investigado de personas que, supuestamente, han difundido ese delito sin mis consentimiento, ¿En qué se están convirtiendo las redes sociales? El desconocimiento de las leyes no nos exime de la responsabilidad de nuestros actos. Tenemos que reflexionar. ¿En qué estamos convirtiendo la sociedad con este tipo de usos? 900 personas sospechosas y puede que vaya a más. De manera voluntaria o involuntaria están siendo cómplice. A las autoridades o a los políticos hay que tomar medidas. No pueden ser las redes sociales un espacio para delinquir. Lo primero que les dije a mis hijos es que me alegraba que me pasase a mí antes que a ellos. Que sirva como aprendizaje”, apuntó.