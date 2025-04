Kike Pérez ratifica a Pellicer: "Tenemos máxima confianza"

No está viviendo el Málaga su mejor momento de la temporada. El equipo ha sumado en 2025, 12 puntos de 39 posibles y con 42 puntos se ha situado a tres puntos de la zona del descenso. A pesar de que la situación se ha complicado en el club, mantienen plena confianza en el trabajo realizado por Sergio Pellicer y su cuerpo técnico.

El director general del Málaga, Kike Pérez, ha dejado claro que creen ciegamente en Pellicer: "Estamos tranquilos y con confianza máxima en el cuerpo técnico y en el equipo. El año pasado también pasamos por momentos complicados y salimos de ello todos juntos, con confianza, desde la unión y todo salió fenomenal y este año estoy convencido de que va a ser igual", decía el directivo del Málaga, que cree que el equipo merece más puntos de los que lleva: "Es una categoría muy traicionera, hay que estar siempre con la alarma puesta, tengas los puntos que tengas con los que marcan el descenso. Tengo confianza máxima en que todo va a salir bien y solo hay que ver que el equipo, quizá no tiene para mí, los puntos que merece en esta segunda vuelta"

MARILU BAEZ Pellicer tiene la confianza de la dirección deportiva

notas a final de temporada

El Málaga fue el único equipo que no se reforzó en la ventana de fichajes de invierno, y además perdió dos fichas con las salidas de Moussa y Castel. Kike Pérez apechuga con la decisión tomada y no se arrepiente: "Las decisiones cuando se toman es en los momentos, en cómo pasaban las cosas en aquel momento. En ese momento desde la dirección deportiva se consideró que no hacía falta un refuerzo y nosotros lo aceptamos. Es verdad que han pasado cosas como lesiones que no contemplábamos y que son parte del fútbol, pero repito, nosotros aceptamos lo que se nos dijo, yo creo que el Loren lo explicó muy bien en su rueda de prensa y nunca hay que mirar atrás. En el fútbol las notas, como en el colegio, las daremos en junio y ahora no hay que perder energía en pensar en cosas de atrás".

renovaciones cordero y kevin

No hay ningún avance en cuanto a las renovaciones de Kevin y Cordero, aunque hay diferencias entre uno y otro: "En el tema de Antonio Cordero ya sabéis mi opinión, yo seré optimista hasta el final. Y Kevin es una parcela del director deportivo y ya le preguntaréis a ver qué os dice. Los dos jugadores tiene máxima implicación"

Málaga C.F. Cordero celebra el gol del ascenso

sin noticias de una posible venta del club

Otro de los aspectos que abordó Kike Pérez fue el de una posible venta del Málaga C.F. ante las noticias publicadas del interés de QSI y FSG en comprar acciones del club: "Quien lo quiere comprar sabe a dónde tiene que ir, pero lo que sí está claro, realmente nadie aparece con una noticia de una reunión. Aparecen muchos intereses, pero no hay, que nosotros sepamos, nada avanzado. Hay un auto de la magistrada diciendo que el administrador judicial no es la persona competente para vender al club, con lo cual nosotros cualquier fondo que llama a interés a, o cualquier intermediario, le remitimos a que se ponga en contacto con el dueño. La situación de la administración judicial no es la ideal en un club de fútbol. Un club de fútbol que lo mueve es sentimientos y pasiones y menos en un escenario tan grande como es el Málaga. Lo que pasa es que son cosas que no dependen de nosotros y lo que nos tenemos que centrar y focalizar todo el día es dejar el club lo mejor posible para que cuando ojalá se produzca la venta a quien sea, se encuentre el club como está, en las mejores condiciones posibles".