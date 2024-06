El Málaga ofrece a Pellicer dos años de contrato

Se acabaron las celebraciones y ahora el Málaga tiene la ardua tarea de preparar la temporada en segunda división y no cometer errores del pasado que desembocaron con el descenso de categoría. En ese sentido, la elección del entrenador es fundamental. El Málaga tiene claro que su hombre es Sergio Pellicer y ya ha habido unas primeras conversaciones.

Loren Juarros apuesta por un proyecto continuista. Como adelanta COPE Málaga, la entidad malaguista le ofrece a Sergio Pellicer un contrato de dos temporadas. En el club consideran que es el hombre ideal para dar continuidad al crecimiento del club y asentar las bases en segunda división. En los micrófonos de COPE Málaga ya lo advertía Loren Juarros: "Se ha ganado el derecho a seguir. Hay que tener mucho respeto al trabajo que ha realizado y nos sentaremos con él, también para conocer lo que él piensa."

Pellicer está por la labor de continuar al frente del banquillo malaguista, pero ahora tiene que escuchar también por donde va a ir la planificación de la próxima temporada, donde el técnico de Nules espera poder tener mayor peso. Al margen de las cantidades que vaya a percibir, el entrenador no quiere volver a pasar por situaciones que ha vivido esta temporada.

El técnico del Málaga, en esta nueva etapa se siente valorado por el club, en su anterior ciclo, rechazó la propuesta de renovación porque no se sentía lo suficientemente valorado y no veía que el proyecto que le presentaban fuera de crecimiento y que su figura podría verse dañada. Ahora debe valorar si el nuevo contrato que les ponen encima de la mesa está acorde de sus pretensiones deportivas y económicas.

Hasta el momento, Pellicer ha dirigido al primer equipo Málaga en 128 partidos desde que se hiciera cargo del equipo en enero de 2020 tras la destitución de Víctor Sánchez del Amo. Tras no aceptar en 2021 la oferta de renovación, Pellicer dirigió al Fuenlabrada, para regresar en 2023 al club como sustituto de Pepe Mel. Aunque no logró evitar el descenso, el entrenador se ha quitado la espina con el ascenso a segunda división.

Se espera que antes de que termine la semana, la decisión de Pellicer sea definitiva y comenzar la planificación lo antes posible.





A la espera de que el Málaga conozca cuál será su presupuesto y su límite salarial la próxima temporada, el club debe decidir cuanto antes el futuro de los jugadores que acaban contrato. En este sentido hay cuatro casos prioritarios: Juande, Ramón, Genaro y Ferreiro, toda vez que se da por hecho que no seguirán Carlos Puga y Javier Avilés.

También están los casos de jugadores que tienen contrato y que también se podrían marchar debido a su rendimiento y al salto de categoría.

El otro gran tema es Roberto, el goleador del equipo con 20 goles en su haber, acaba contrato en 2025 y es una de las joyas del mercado. El Málaga es consciente de que vendrán ofertas por él, como ocurrió en el pasado, pero que Roberto no se moverá si no es por el importe de su cláusula, que está en los 10 millones de euros tras el ascenso: "Nosotros contamos con Roberto, tengo buena relación con él, quiero que siga. Si viene un club y paga su cláusula y el jugador la acepta, no podemos hacer nada. Veremos que pasa, y que opciones tenemos. El Málaga no venderá jugadores", decía el director deportivo, Loren Juarros en los micrófonos de COPE Málaga.