Kieszek:" Tenemos que poner un poquito más de cojones en el campo. El ascenso del Málaga directo es posible"

Pavel Kieszek podría volver a la titularidad. La baja de Munir, convocado con la selección de Marruecos y habitual portero titular le abre las puerta de la alineación inicial: "Trabajo para jugar y si me toca a mí estaré feliz. No sé si jugaré de titular. Estoy preparado para jugar, también lo está Axel Werner. No es fácil jugar bien y dar tu nivel cuando no tienes continuidad y hace tiempo que no juegas. Con mi edad no es tan difícil entrar y jugar bien”. Kieszek no juega un partido desde el 17 de noviembre cuando el Málaga venció, precisamente, al Nastic de Tarragona por 2 a 0.

El portero polaco del Málaga no es ajeno a la dinamíca del equipo y a la situación de preocupación que existe en el entorno blanquiazul: “Los resultados sabemos que no son tan buenos como todo el mundo esperaba. El ascenso directo aún es posible. Estamos a seis puntos y no vamos a tirar la toalla. Tenemos que poner un poquito de más cojones en el campo y tenemos que ir hacia delante”.

Kiezek entiende las críticas de la afición: "Esta categoría es muy competitiva y todos los equipos pueden ganar a todos. Sabemos que el partido no va a ser fácil. Tenemos que trabajar 90 minutos. Es bueno escuchar las críticas. En La Rosaleda tenemos 20.000 entrenadores. Nosotros tenemos a nuestro entrenador, que tiene su táctica y estamos con él.Las críticas son siempre buenas.​"

El Málaga entrenó esta mañana con la vuelta de Dani Pacheco, ausente las dos últimas semanas debido a una lesión en la musculatura isquiotibial de su pierna izquierda, y ya prepara con el resto del plantel el partido ante el Nastic de Tarragona. Donde será baja segura Ontiveros que está lesionado; además Munir, Iván Rodríguez, Ndiaye y Pau Torres son bajas seguras. Seleznov con una contusión en el antepié sigue de baja y está por ver si el técnico sigue apostando por Mula de titular o se decanta por otro jugador.